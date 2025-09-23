Con cambio de esquema, el 11 que prepara Marcelo Gallardo para visitar a Palmeiras

River visita a Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores y Marcelo Gallardo realizaría varias modificaciones en el equipo titular , incluida la posible salida de Enzo Pérez. El encuentro se llevará a cabo este miércoles desde las 21:30 de la Argentina.

Luego de la derrota en el encuentro de ida, el Muñeco volvería a cambiar de esquema. Regresa la línea de cuatro defensores, pero aún resta determinar la cantidad de volantes que habrá. La primera duda está en la defensa, ya que hay tres nombres para dos lugares: Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Lautaro Rivero.

Además, Juan Carlos Portillo se ganó un lugar y jugará en la mitad de la cancha junto a Giuliano Galoppo, que cumplió la fecha de suspensión y saldrá desde el arranque en Brasil. En tanto, Enzo Pérez, que tenía chances de salir, formaría dupla con Portillo y se suma Kevin Castaño.

La otra incógnita que tiene que despejar el Muñeco está entre Nacho Fernández y Juanfer Quintero. Dependiendo de por quien se incline, habrá tres mediocampistas o cuatro. Teniendo en cuenta la baja de Sebastián Driussi y el mal nivel mostrado por Facundo Colidio ante Atlético Tucumán, Gallardo jugaría solo con Maxi Salas arriba.

River irá por la épica en Brasil, ya que en su historia solo gano cuatro partidos de 26 que jugó en ese país por Copa Libertadores. La formación de River frente a Palmeiras sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Nacho Fernández o Juanfer Quintero; Maxi Salas.

La ilusión de Marcelo Gallardo pese a la derrota de River contra Palmeiras: "Estamos vivos"

River se topó con un rival duro como Palmeiras que lo supo doblegar en la primera etapa marcándole una diferencia de dos tantos para un resultado que terminaría 2-1 a favor de los brasileños que cerrarán la serie el próximo miércoles en su estadio. Si bien el desarrollo de la primera etapa fue todo para el verdao, el millonario salió del entretiempo con cierta rebeldía y convirtió para acortar las diferencias en el global.

Luego de la derrota, el entrenador Marcelo Gallardo dio explicaciones a la prensa durante la conferencia, principalmente sobre la decisión de jugar con cinco defensores: “Teníamos una clara idea de jugar el partido como lo probamos en el último juego ante Estudiantes que nos sentimos bien y había confianza. Hoy con un equipo con una jerarquía diferente, nos costó hacer pie de entrada. Perdimos el control de ese inicio de partido, con un gol de pelota parada a los cinco minutos y eso impacta fuerte. Son un equipo de muchísima jerarquía que se impuso con el gol a favor, con lucidez y batalla ganada en duelos individuales”.

Luego se refirió a la reacción de sus dirigidos: “En el segundo tiempo cambió la cosa, pero ya teníamos dos goles en contra. El equipo mostró cierta rebeldía, empujamos. Ellos también se cansaron y lo pudimos empatar en el final. Esa es la sensación que nos queda. Era a la inversa lo que teníamos pensando, porque en el primer tiempo fuimos superados ante Palmeiras”.

Pensando en el duelo del próximo miércoles en el Allianz Parque, dejó una frase esperanzadora: “Me quedo con la expectativa del final, el gol de diferencia nos deja con vida. Hubiese sido mucho más difícil si había dos. Logramos que se vea en el segundo tiempo que Palmeiras mostró respeto. En el primer tiempo se jugó un partido que ellos quisieron, y el segundo tiempo que queríamos nosotros. Estamos vivos, hay una diferencia de un gol. Hay que corregir el gol de pelota parada, en la desconcentración con un Palmeiras que tiene poderío aéreo; ahí fallamos. Veremos cómo corregimos esos defectos. La diferencia de un gol es poca, para que nosotros tengamos una esperanza”.

“Le digo que estamos vivos, la diferencia es de un gol y la reacción del equipo se vio. Vivimos situaciones parecidas en otro momento. Ahora hay que intentar escribir una historia nueva, ante un rival de jerarquía que también nos mostró respeto”, dijo mandando un mensaje a los hinchas.