River jugó mal, perdió y ya piensa en la revancha por Copa Libertadores

El Millonario cayó 2 a 0 ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura, en medio de la serie por Libertadores ante Palmeiras, donde debe remontar.

River perdió 2-0 con Atlético Tucumán , en condición de visitante, en el marco de la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura. En el partido disputado en el estadio 15 de abril, el defensor paraguayo Clever Ferreira marcó el primer gol del encuentro a los 12 minutos de la parte inicial y el delantero Leandro Díaz aumentó la ventaja con su tanto a los 23 minutos.

Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo no pudo superar en la tabla a Deportivo Riestra y se mantiene como escolta con 18 unidades . Justamente, en la próxima fecha, su rival será el conjunto del barrio porteño del Bajo Flores al cual recibirá desde las 18 horas del domingo en el estadio Monumental.

Pero en lo pronto, River deberá viajar a la ciudad brasileña de San Pablo para enfrentar a Palmeiras el miércoles a las 21.30 horas en el Allianz Parque en el marco del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. El ´Millonario´ deberá ganar por un gol de diferencia para ir a los penales o por más de dos para clasificar a la próxima fase.

Por su parte, los de Lucas Pusineri escaló a la quinta posición con 12 puntos y en la siguiente jornada visitará a Vélez Sarsfield el próximo lunes desde las 20 horas en el estadio José Amalfitani.

Así fue el partido entre River y Atlético Tucumán

En el inicio del partido, Atlético Tucumán llegaba al gol gracias a un cabezazo del Loco Díaz, pero tras una revisión del VAR se comprobó que estaba en posición adelantada, por lo que la anotación no fue válida.

Las jugadas aéreas son todo un problema para River y volvió a quedar en claro: a los 12' minutos, el Decano pudo finalmente abrir el marcador tras un error de Jeremías Ledesma, quien salió en falso y le permitió a Clever Ferreira cabecear solo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1969559541097365710&partner=&hide_thread=false ¡MALA SALIDA DE CONAN LEDESMA Y GOL DE FERREIRA PARA EL 1-0 DE ATLÉTICO TUCUMÁN ANTE RIVER! pic.twitter.com/BwHx4evAMV — SportsCenter (@SC_ESPN) September 21, 2025

A los 22' minutos del complemento, cuando el Millonario había logrado recuperar la posesión y jugaba mejor, Sebastián Boselli cometió un penal infantil al llegar tarde frente al veloz Nicolás Laméndola. El Loco Díaz fue el encargado de ejecutarlo y lo cambió por gol para poner el 2 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1969578852608266659&partner=&hide_thread=false EL LOCO NO PERDONÓ Leandro Díaz se hizo cargo del penal y convirtió el 2-0 de Atlético Tucumán ante River



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/T55QgvptWt — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 21, 2025

Esta es la síntesis de Atlético Tucumán y River Plate por el Torneo Clausura de la Liga Profesional

Torneo Clausura de la Liga Profesional - Grupo B - Novena fecha

Atlético Tucumán (2) - River Plate (0)

Estadio: Monumental José Fierro, Tucumán.

Monumental José Fierro, Tucumán. Árbitro: Facundo Tello

Facundo Tello VAR: José Carreras

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Claver Ferreira, Miguel Brizuela; Nicolás Lamendola, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy; Leandro Díaz y Mateo Bajamich. DT: Lucas Pusineri.

River Plate: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Agustín De la Cuesta, Matías Galarza Fonda; Juan Fernando Quintero, Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Gol en el primer tiempo: 12m. Clever Ferreira (A)

Gol en el segundo tiempo: 23m. Leandro Díaz (A)

Cambios en el segundo tiempo: 17m. Santiago Lencina por Juan Fernando Quintero (R), Juan Portillo por Giuliano Galoppo (R), Thiago Acosta por Agustín de la Cuesta (R) y Kevin López por Lautaro Godoy (A); 24m. Juan Carlos Meza por Matías Galarza Fonda (R); 33m. Bautista Dadín por Facundo Colidio (R), Ramiro Ruíz Rodríguez por Nicolás Lamendola (R) y Maximiliano Villa por Damián Martínez (A); 43m. Guillermo Acosta por Leandro Díaz (A) y Carlos Abeldaño por Mateo Bajamich (A).