Con la cabeza en la Copa, River visita a Atlético Tucumán con juveniles: hora, formaciones y TV

El Millonario, que viene de perder 2-1 como local ante Palmeiras por la Libertadores, buscará seguir siendo el líder de su grupo en el torneo.

Esta noche, River visitará a Atlético Tucumán en un partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro se disputará a las 21.15 en el estadio Monumental José Fierro y será transmitido por ESPN Premium. La terna arbitral estará encabezada por Facundo Tello, acompañado por José Castelli y Adrián Delbarba como asistentes, y José Carreras en el VAR.

El Millonario viene de conseguir una victoria clave en el certamen doméstico por 2-1 ante Estudiantes en La Plata . Sin embargo, los comandados por Marcelo Gallardo tienen la cabeza puesta en la Copa Libertadores : por la ida de los cuartos de final, cayeron 2-1 como locales ante Palmeiras , pero la semana que viene contarán con la chance de dar vuelta el resultado en Brasil y situarse entre los cuatro mejores equipos de América.

Con la vista en el decisivo encuentro en Brasil, el DT Muñeco podría optar por una formación alternativa, dándoles descanso a varios de sus jugadores titulares. Se espera que varios juveniles, como Bautista Dadín y Juan Cruz Meza, tengan la oportunidad de sumar minutos. También se podría producir el debut de Agustín de la Cuesta. Por lo pronto, los de Núñez acumulan 18 puntos en la zona B, erigiéndose así como escoltas de Deportivo Riestra -que le ganó ayer por 1-0 a Gimnasia-, pero con un partido menos.

El Decano y un torneo más que irregular

El Decano, dirigido por Lucas Pusineri, llega al compromiso con 9 puntos en el grupo B, ubicándose en la zona de clasificación a los playoffs. En ese contexto, el equipo buscará un triunfo en casa que le permita asegurar su lugar entre los primeros ocho de la tabla, luego de sufrir una dura derrota en su último partido por 2-0 frente a Newell's en Rosario. El estratega ex Independiente volverá a contar con Leandro Díaz, que cumplió una fecha de suspensión y está previsto que regrese a la formación titular.

El historial, muy favorable al Millonario

En el historial general entre ambos equipos, La Banda se impone con un amplio margen sobre los tucumanos: consiguió la victoria en diez ocasiones, mientras que el equipo que hará de local triunfó en solo dos oportunidades y se registraron ocho empates. El último enfrentamiento cruce tuvo lugar el 9 de marzo de 2025, por el Torneo Apertura: en aquella ocasión, River se impuso por la mínima con un tanto de Facundo Colidio.

Posibes formaciones de Atlético Tucumán-River

Formación de Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortíz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortíz; Ramiro Rodríguez, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ATOficial/status/1969160237375533344&partner=&hide_thread=false #TorneoBetano Clausura 2025



| Los convocados por Lucas Pusineri para recibir a River.



Fecha 9

20/09

21:15

Estadio José Fierro

@TNTSportsAR#VamosDecano pic.twitter.com/oDTlMTBp9k — Atlético Tucumán (@ATOficial) September 19, 2025

Formación de River: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Santiago Lencina, Agustín de la Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza Fonda; Ian Subiabre y Bautista Dadín. DT: Marcelo Gallardo.