La ilusión de Marcelo Gallardo pese a la derrota de River contra Palmeiras: "Estamos vivos"

El entrenador se sentó en conferencia de prensa y analizó la derrota, dejó una frase esperanzadora y tuvo un tenso cruce con un periodista.

River se topó con un rival duro como Palmeiras que lo supo doblegar en la primera etapa marcándole una diferencia de dos tantos para un resultado que terminaría 2-1 a favor de los brasileños que cerrarán la serie el próximo miércoles en su estadio. Si bien el desarrollo de la primera etapa fue todo para el verdao, el millonario salió del entretiempo con cierta rebeldía y convirtió para acortar las diferencias en el global.

Luego de la derrota, el entrenador Marcelo Gallardo dio explicaciones a la prensa durante la conferencia, principalmente sobre la decisión de jugar con cinco defensores: “Teníamos una clara idea de jugar el partido como lo probamos en el último juego ante Estudiantes que nos sentimos bien y había confianza. Hoy con un equipo con una jerarquía diferente, nos costó hacer pie de entrada. Perdimos el control de ese inicio de partido, con un gol de pelota parada a los cinco minutos y eso impacta fuerte. Son un equipo de muchísima jerarquía que se impuso con el gol a favor, con lucidez y batalla ganada en duelos individuales”.

Luego se refirió a la reacción de sus dirigidos: “ En el segundo tiempo cambió la cosa, pero ya teníamos dos goles en contra. El equipo mostró cierta rebeldía, empujamos. Ellos también se cansaron y lo pudimos empatar en el final. Esa es la sensación que nos queda. Era a la inversa lo que teníamos pensando, porque en el primer tiempo fuimos superados ante Palmeiras”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1968665668078686569&partner=&hide_thread=false "ESTAMOS VIVOS... LA DIFERENCIA ES DE UN GOL"



El mensaje de Marcelo Gallardo para los hinchas de River de cara a la revancha con Palmeiras en Brasil. pic.twitter.com/thZza9TllG — TyC Sports (@TyCSports) September 18, 2025

Pensando en el duelo del próximo miércoles en el Allianz Parque, dejó una frase esperanzadora: “Me quedo con la expectativa del final, el gol de diferencia nos deja con vida. Hubiese sido mucho más difícil si había dos. Logramos que se vea en el segundo tiempo que Palmeiras mostró respeto. En el primer tiempo se jugó un partido que ellos quisieron, y el segundo tiempo que queríamos nosotros. Estamos vivos, hay una diferencia de un gol. Hay que corregir el gol de pelota parada, en la desconcentración con un Palmeiras que tiene poderío aéreo; ahí fallamos. Veremos cómo corregimos esos defectos. La diferencia de un gol es poca, para que nosotros tengamos una esperanza”.

“Le digo que estamos vivos, la diferencia es de un gol y la reacción del equipo se vio. Vivimos situaciones parecidas en otro momento. Ahora hay que intentar escribir una historia nueva, ante un rival de jerarquía que también nos mostró respeto”, dijo mandando un mensaje a los hinchas.

En el desarrollo de la conferencia tuvo un cruce con un periodista que le preguntó si le presentaron demasiado respeto al rival: “No fue una cuestión de respeto o no, sino que en el primer tiempo fueron superiores. Si escucharan lo que estoy hablando no me reiteraría en conceptos que ya expresé”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/1968519839711940751&partner=&hide_thread=false El análisis de Gallardo tras la DERROTA de RIVER vs. PALMEIRAS



@LucasBendayan pic.twitter.com/NxDeWFKTAC — Diario Olé (@DiarioOle) September 18, 2025

Luego reafirmó: “Estábamos confiados y seguros por lo demostrado contra Estudiantes, pero el trámite cambia cuando te hacen un gol inesperado a los cinco minutos. Felicitar al rival, que cuando juegan mejor y son superiores, hay que felicitarlos”. Y contó qué fue lo que les dijo a sus dirigidos para lograr un cambio en el complemento: “Que no podíamos hipotecar la serie de salir con una lanza a cualquier precio. Teníamos que calmarnos. Esperar que termine el primer tiempo y reflexionar sobre el partido, hacer las modificaciones que estaban pensadas antes. Después se modificó porque hubo otra muestra de rebeldía e intención. Y Palmeiras también se cansó. Estuvimos ahí de empatarlo”.

“El impacto del gol rápido es duro, no lo esperas. Ahí empiezan a haber desacoples en ese estado de nerviosismo. No por nada este rival es uno de los candidatos a ganar la Copa. No podíamos perder la calma y el control porque la íbamos a pasar mal, como pasó en ese primer tiempo. Eso pedí en el segundo tiempo, que la serie todavía estaba abierta. Un gol podría cambiar la cosa, lamentablemente no lo pudimos empatar. La búsqueda estuvo, y de eso nos tenemos que agarrar para ir a Brasil y dar vuelta la serie”, sumó.

Así fue la derrota de River ante Palmeiras

El comienzo del partido fue trágico para el Millonario: apenas a los 5 minutos, Palmeiras logró abrir el marcador a través de la pelota parada. Gustavo Gómez, un especialista de los goles de cabeza, ingresó solo tras un tiro de esquina y venció la valla de Franco Armani para poner el 1 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968474360521404530&partner=&hide_thread=false ¡¡GOL DE PALMEIRAS!! Gustavo Gómez cabeceó solo y anotó el 1-0 del Verdao ante River.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/qpytAfntS8 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025

El gol tempranero significó un duro golpe para los de Núñez, que no logró entrar en partido durante los primeros minutos. El dominio en el comienzo fue de los brasileños, tanto que Marcelo Gallardo debió pedirles a sus dirigidos en reiteradas ocasiones que se tranquilicen.

A los 19 minutos, los de Abel Ferreira tuvieron una nueva oportunidad para ampliar la ventaja: otra vez de pelota parada, Andreas Pereira centró y Lucas Evangelista cabeceó al palo. Tras esta jugada, River logró alejar al equipo visitante de su arco, aunque no pudo crearle peligro.

Cuando el equipo local se había acomodado y ganado el dominio del balón, el Huevo Acuña perdió una pelota clave que recuperó Aníbal Moreno y, tras una asistencia exquisita del Flaco López, Vitor Roque puso el 2 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968483365704564946&partner=&hide_thread=false ¡¡¡ASISTENCIA DEL FLACO LÓPEZ Y GOL DE VITOR ROQUE PARA EL 2-0 DE PALMEIRAS ANTE RIVER!!!



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/oVfvGIarn2 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025

En el entretiempo, Gallardo metió mano en el equipo e hizo dos cambios: Lucas Martínez Quarta por Paulo Díaz, amonestado, y Juanfer Quintero en lugar de Enzo Pérez. Tras estas modificaciones, River cambió claramente su cara en el complemento.

Aunque el Millonario se hizo con la pelota, no tuvo muchos remates claros para achicar la ventaja. Por el lado de Palmeiras, cómodo con el resultado, esperó para salir de contra. Cuando promediaba la segunda parte, Gallardo hizo otros dos cambios: Miguel Ángel Borja por Maximiliano Salas y Santiago Lencina por Nacho Fernández.

Cuando faltaban 10 minutos para el final, tuvo lugar una situación insólita: el guardameta Weverton cometió una infracción dentro del área sobre Gonzalo Montiel, que el árbitro fue a revisar al VAR. Lo extraño es que no había nada que revisar, porque el campeón del mundo se encontraba en posición adelantada en la jugada donde ocurrió la falta.

A pesar del offside, el árbitro Jesús Valenzuela Sáez ilusionó a todo el Monumental al anunciar por el alto parlante que Weverton cometió penal, lo que hizo estallar a los hinchas. Sin embargo, inmediatamente dijo que no lo cobraría porque el lateral estaba en posición adelantada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968499394128269416&partner=&hide_thread=false Weverton le cometió infracción a Montiel pero Cachete estaba en offside y ¡NO ES PENAL PARA RIVER! ¿Qué te pareció?



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7nqCz7n3nE — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025

El premio por su rendimiento en el segundo tiempo llegó a los 89 minutos para River: Lucas Martínez Quarta sacó un bombazo desde fuera del área para descontar y le dio vida al Millonario en la serie.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968500047999328690&partner=&hide_thread=false ¡¡DESCUENTA RIVER!! El Chino Martínez Quarta probó desde afuera del área y anotó el 1-2 ante Palmeiras.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ZNTCPdqoQy — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025

En los últimos minutos, River sometió al equipo brasileño que terminó pidiendo la hora. Con un remate de Borja al último minuto que se fue apenas afuera por un rebote, los de Gallardo dejaron en claro que están vivos y darán batalla en Sao Paulo.