Fin de la novela: se confirmó la fecha del cruce entre River y Racing por Copa Argentina

Fue tema de debate en las últimas semanas por la fechas en las que pretendían jugar club. Ahora, se conoció la decisión final.

La organización de la Copa Argentina confirmó que el duelo entre River Plate y Racing Club por los cuartos de final de la competición se disputará el jueves 2 de octubre. Aunque aún resta definir el estadio y el horario, la noticia tomó trascendencia debido al gran interés que despertó el clásico entre dos de los cinco equipos grandes del país.

El duelo, además, trae morbo por la reciente transferencia de Maximiliano Salas, cuya salida de la Academia para sumarse al Millonario reavivó la rivalidad entre ambos conjuntos.

Este cruce, que definirá al último semifinalista del torneo, se produce en un contexto de alta tensión deportiva y extradeportiva. El ganador se enfrentará a Independiente Rivadavia en la siguiente instancia, mientras que la otra semifinal la disputarán Argentinos Juniors y Belgrano. La importancia del encuentro radica no solo en el pase a la final, sino también en que el campeón obtendrá un cupo para la próxima edición de la Copa Libertadores.

image

La programación del partido fue motivo de controversia entre los clubes. Racing había solicitado disputar el encuentro durante la fecha FIFA, con el objetivo de aliviar la sobrecarga de partidos, ya que el domingo 28 de septiembre debe afrontar el clásico ante Independiente. Sin embargo, esa alternativa habría privado a River de varios de sus futbolistas convocados a selecciones nacionales. Finalmente, la organización optó por el jueves 2 de octubre, buscando que ambos equipos cuenten con la mayor cantidad de titulares disponibles.

El escenario del partido aún no fue confirmado, pero entre las opciones que se barajan figuran el Gigante de Arroyito en Rosario, el Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero y el Malvinas Argentinas en Mendoza.

Ya se empieza a palpitar el River - Racing de Copa Argentina

Ambos equipos llegan a este compromiso tras haber superado exigentes pruebas en la Copa Argentina y en la Copa Libertadores. River Plate accedió a los cuartos de final luego de vencer a Unión de Santa Fe por penales, tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario. En las fases previas, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo eliminó a Ciudad de Bolívar (2-0) y a San Martín de Tucumán (3-0). En el plano internacional, el Millonario atraviesa una situación compleja tras caer 2-1 como local ante Palmeiras en la ida de los cuartos de final de la Libertadores, resultado que condiciona su ánimo de cara a la revancha en Brasil.

image

Por su parte, Racing Club, bajo la conducción de Gustavo Costas, alcanzó esta instancia tras golear 3-0 a Deportivo Riestra. Previamente, la Academia había superado a Santamarina de Tandil (2-0) y a San Martín de San Juan (3-1), con actuaciones destacadas de jugadores como Facundo Mura, Adrián Balboa y el propio Maximiliano Salas, quien ahora milita en River. En la Copa Libertadores, Racing llega fortalecido tras imponerse 1-0 como visitante ante Vélez Sarsfield en el partido de ida.

El trasfondo del traspaso de Maximiliano Salas sigue generando repercusiones. La ejecución de la cláusula de rescisión por parte del delantero para dejar Racing y sumarse a River fue calificada como una “traición” en el entorno de Avellaneda. Este episodio incrementó la tensión entre las instituciones.

La Copa Argentina, que otorga una estrella y un cupo a la Copa Libertadores del año próximo, se acerca a su desenlace con tres de los cuatro semifinalistas ya definidos. El choque entre River y Racing, dos de los clubes más emblemáticos del fútbol argentino, promete ser uno de los partidos más atractivos de la temporada, tanto por lo que está en juego como por los condimentos extrafutbolísticos que lo rodean.