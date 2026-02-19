Los dos candidatos a suplir a Domínguez en Estudiantes, fuertemente ligados a Boca y River

Tras la sorpresiva salida del entrenador del Pincha, ya suenan dos grandes figuras para tomar su puesto.

La gran sorpresa de la jornada se dio con el anuncio de que Eduardo Domínguez no seguirá en Estudiantes de La Plata , tras arreglar su llegada al Atlético de Mineiro. El entrenador venía de renovar su contrato por dos años, aunque decidió ser el reemplazante de Jorge Sampaoli en Brasil.

A penas se dio la noticia, empezaron a mencionarse nombres para reemplazar a Domínguez en el cargo, que dejará tras dirigir ante Sarmiento. Los dos grandes candidatos están fuertemente ligados a Boca y River: Martín Palermo y Martín Demichelis.

Tanto Palermo como Demichelis vienen de tener experiencias en equipos del exterior en el último año. El ex DT de River trabajó en México, dirigiendo al Monterrey, mientras que el Titán se fue al descenso con Fortaleza en Brasil , a pesar de una gran campaña desde su llegada.

Ante la sorpresiva salida de Eduardo Domínguez, que dirige mañana ante Sarmiento y se va al MINEIRO, ya aparecieron los primeros candidatos a DT de Estudiantes MARTÍN PALERMO, surgido del club y de último paso por Fortaleza MARTÍN DEMICHELIS, sin club desde su salida de…

En el fútbol argentino, Demichelis tuvo su paso por River, cuando reemplazó a Marcelo Gallardo en el puesto. Aunque su arranque fue prometedor, ganando la Liga local con un nivel arrollador, el equipo se fue pinchando, sin poder hacerse fuerte en competencias internacionales.

Además, tuvo algunos problemas con el plantel, por supuestas conversaciones con ciertos periodistas que se terminaron filtrando y que no cayeron bien en el vestuario. Una de sus relaciones más incómodas fue con Enzo Pérez, que justamente se fue al Pincha tras compartir un año con Demichelis.

Martín Demichelis tiene negociaciones para convertirse en entrenador de #Estudiantes. El DT había estado MUY CERCA de dirigir al "Pincha" a fines de 2025



— Germán García Grova (@GerGarciaGrova) February 19, 2026

Por su parte, Palermo tiene experiencia en el fútbol argentino en algunos clubes más chicos como Godoy Cruz y Arsenal, en los que no tuvo tan buenas campañas. También dirigió en México y Chile.

Sus últimos dos clubes fueron en los que mejor performance tuvo, ya que fue campeón con Olimpia de Paraguay en 2024 y realizó una enorme campaña con Fortaleza, tomando a un club condenado al descenso y llevándolo a depender de sí mismo en la última fecha. A pesar de la insistencia de la dirigencia brasilera, Palermo decidió no continuar en el cargo.

Aunque al Titán se lo relaciona mucho con Boca, el ex centro delantero es hincha fanático de Estudiantes, y tiene una gran relación con el presidente Juan Sebastián Verón, lo que podría jugar a su favor en esta danza de nombres.

Ante la inminente y confirmada salida de Eduardo #Domínguez como DT de #Estudiantes, Martín #Palermo apareció en la lista de posibles reemplazantes. Martín es reconocido simpatizante del Pincha. ¿Se le dará? #mercadodepases #futbolargentino #edlp



— ElMundo DelFútbol (@EMdelFutbol) February 19, 2026

Así fue la salida de Domínguez de Estudiantes

El entrenador Eduardo Domínguez dirigirá este viernes ante Sarmiento su último partido como director técnico de Estudiantes de La Plata y luego asumirá en Atlético Mineiro de Brasil.

El técnico alcanzó un acuerdo con el club brasileño para reemplazar a Jorge Sampaoli y cerrará su ciclo en La Plata en pleno desarrollo del Torneo Apertura y a pocas semanas del inicio de la Copa Libertadores, competencia que el Pincha deberá afrontar con nuevo entrenador.

BOMBAZO EN ESTUDIANTES: EDUARDO DOMÍNGUEZ MAÑANA DIRIGIRÁ SU ÚLTIMO PARTIDO CON ESTUDIANTES El entrenador, que había renovado hace un mes con el Pincha, continuará su carrera en el Mineiro de Brasil.



El entrenador, que había renovado hace un mes con el Pincha, continuará su carrera en el Mineiro de Brasil.



— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 19, 2026

La salida del “Barba” impactó fuerte en el mundo albirrojo, ya que Domínguez había renovado su contrato a comienzos de 2026 hasta fines de 2027, tras consagrarse campeón del fútbol argentino luego de vencer a Racing en la final de diciembre.

Sin embargo, el ofrecimiento del Mineiro modificó el escenario y el entrenador ejecutará la cláusula de salida incluida en su vínculo una vez finalizado el encuentro correspondiente a la sexta fecha del campeonato local