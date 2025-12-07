No hubo milagro: el Fortaleza de Martín Palermo descendió en Brasil tras una infartante definición

La última fecha del Brasileirao dejó a Martín Palermo sin la posibilidad de mantener a Fortaleza en la máxima categoría: el equipo cayó 4-2 frente a Botafogo y, aunque venía de nueve partidos invicto, ese impulso no alcanzó para sostener la permanencia . Para completar el cuadro adverso, también ganaron Inter de Porto Alegre, Santos y Vitória, rivales directos en la lucha por evitar el descenso. Con esos resultados, el León quedó condenado junto a Sport Recife, Juventude y Ceará , cerrando una campaña en la que no logró escapar del fondo.

El Titán había asumido como entrenador a comienzos de septiembre, cuando el club marchaba penúltimo con apenas 15 puntos en 21 fechas , y estaba a siete unidades de la salvación. Desde su llegada, la institución experimentó una recuperación inesperada que despertó entusiasmo en la hinchada. Sin embargo, el duelo decisivo terminó siendo un golpe duro: los tantos del argentino Álvaro Montoro y del uruguayo Mateo Ponte , convertidos sobre el final, desactivaron cualquier esperanza de sostener la categoría. El propio torneo se definió con nueve encuentros al mismo tiempo, consolidando el drama colectivo por la permanencia y la clasificación a las copas.

En la previa del partido, el Tricolor dependía de sí mismo: una victoria lo dejaba en Primera sin necesidad de mirar otros marcadores. Incluso, comenzó ganando y parecía encaminar la hazaña frente al Fogao, campeón de la Copa Libertadores 2024. Pero la remontada de Botafogo revirtió por completo el escenario y selló un final amargo para un elenco que había recuperado competitividad en las últimas semanas. De este modo, los comandados por el ídolo de Boca descendieron a la Serie B por primera vez desde 2018 , año en el que había logrado regresar a la élite coronándose campeón de la segunda división.

Inter se salvó y Santos clasificó a la Copa Sudamericana

La combinación de resultados terminó de sellar el destino del cuadro que hace de local en Castelao. Vitória venció 1-0 a San Pablo y aseguró su salvación; Inter de Porto Alegre, por su parte, logró el objetivo al derrotar 3-1 a Bragantino en el estadio Beira-Río, con goles de Gabriel Mercado y Johan Carbonero. Ese triunfo, señalado como milagroso por el contexto, fue clave para empujar aún más a Fortaleza hacia la zona roja. Cada uno de esos compromisos influyó en el cierre, dejando a los dirigidos por el estratega ex Platense sin margen para revertir la situación.

Santos, que aún tenía chances de descender, resolvió su partido con autoridad y alivio. Con la presencia de Neymar en el campo de juego, goleó 3-0 a Cruzeiro y no solo evitó el descenso, sino que también aseguró su boleto a la Copa Sudamericana del año próximo. La continuidad del astro en el club está en duda, ya que su contrato expira pronto y aún no hay acuerdo para renovarlo. Mientras varios celebraban su permanencia, Fortaleza se despidió de la liga sudamericana más exigente, pese a un sprint final que había devuelto ilusiones.