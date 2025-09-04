Cuál es el nuevo club que dirigirá Martín Palermo en una liga importante

El exfutbolista y entrenador argentino tiene por delante uno de los mayores desafíos de su carrera.

Desde su retiro como futbolista profesional en 2011 , Martín Palermo inició su camino como entrenador en Argentina y luego se fue mudando de país, con experiencias importantes en México y Paraguay. Pero el desafío que tiene por delante es el más grande que ha afrontado hasta ahora por la magnitud de la liga en la cual competirá con su equipo.

Se trata del Brasileirao , el mejor torneo del continente a nivel local, donde será el nuevo técnico del Fortaleza , que está peleando por mantener la categoría en una temporada bastante floja. De los 20 equipos, el del noreste de Brasil, ubicado en el Estado de Ceará, está penúltimo con 15 unidades, solo por encima del colista Sport Recife (10).

Los últimos cuatro de la tabla descenderán de categoría, por lo cual Palermo tiene mucho por hacer para mejorar el rendimiento y sacar puntos lo antes posible.

El arribo del “Titán” se produce tras la salida de Renato Paiva, que apenas dirigió diez encuentros, con saldo negativo: eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores ante Vélez y el flojo rendimiento en el torneo local.

Su debut ya tiene fecha: será el 13 de septiembre en el Arena Castelão, frente a Vitória, por la jornada 23 del Brasileirao.

El histórico goleador de Boca llegará acompañado de un cuerpo técnico íntegramente argentino. Lo integran Diego Cagna y Cristian Damián Leyes como asistentes, los preparadores físicos Gastón Mendoza y Esteban Herrera, y el analista Renato Cornejo.

La presentación oficial se llevará a cabo en el Centro de Excelencia Alcides Santos en los próximos días.

Varios conocidos en el plantel

Fortaleza tiene un grupo de jugadores con varios argentinos como los defensores Gastón Ávila, Eros Mancuso y Emanuel Brítez. También están el volante Tomás Pochettino y los delanteros Juan Martín Lucero, José Herrera y el paraguayo Adam Bareiro.

Con pasos como entrenador por Godoy Cruz, Arsenal, Aldosivi y Platense en la Argentina, además de experiencias en Unión Española y Curicó Unido (Chile), Pachuca (México) y Olimpia (Paraguay), donde consiguió su único título hasta el momento, Palermo enfrenta ahora uno de los mayores retos de su carrera.