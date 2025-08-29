Martín Palermo confesó a que aspira en su carrera cómo DT

El entrenador estuvo de visita en los estudios de ESPN, donde brindó puntos de vista y anécdotas de su carrera como jugador.

Martín Palermo estuvo como invitado en la mesa de F90, el programa de las tardes de ESPN . El Titán habló sobre su experiencia como entrenador , el llamado de Diego Maradona a la Selección Argentina, su vínculo con Boca Juniors y el deseo de qué equipos dirigir en su carrera.

“De Bianchi copié la cercanía con los jugadores, pero cuando comencé tenía una relación más de compañero que de técnico. Cuando inicié mi carrera en Godoy Cruz, Arsenal y Platense, ellos me percibían más como exjugador que como entrenador”, analizó Palermo.

También hizo una autocrítica sobre sus primeros pasos como DT: “Al principio me enfocaba demasiado en los delanteros, pero después entendí que cada jugador piensa diferente y que no podía descuidar al resto del equipo”, confesó.

martin-palermojpg.webp

El legendario goleador de Boca recordó su obsesión por el gol: “Yo quería convertir en todos los partidos. Aunque diera una asistencia o jugara bien, para mí lo importante siempre era hacer el gol”, reconoció.

En la Copa América Paraguay 1999, vivió uno de sus momentos más difíciles, cuando falló tres penales en un partido con la Albiceleste dirigida por Marcelo Bielsa. Relató la conversión que tuvo con el Loco al final del partido, que terminó perdiendo Argentina 3-0 ante Colombia. “Bielsa no estaba dentro de la cancha, estaba expulsado”, recordó Palermo. “El Loco me dijo ‘usted fue muy egoísta, pensó en usted y no en el equipo’”.

Las declaraciones y anécdotas de Martín Palermo

Además, Martín Palermo relató cómo vivió el momento en que Diego Maradona lo convocó para el Mundial de Sudáfrica 2010: “Le agradecí por incluirme y él me respondió: ‘¿Por qué me das las gracias si hiciste el gol contra Perú?’. Fue increíble vivir un Mundial después de 10 años sin estar en la Selección”.

image

Palermo como jugador fue protagonista en la era Bianchi y dio su opinión sobre el mejor Boca. “Yo creo que el Boca de 98 fue el mejor equipo de todos, ganamos cinco títulos en dos años”, destacó. Recordó el triunfo histórico ante Real Madrid que los coronó campeones del mundo en el 2000.

“Sabíamos que íbamos a jugar fuerte y enseguida nos pusimos 2-0. Teníamos un hambre de gloria impresionante. Éramos unos enfermitos por ganar”, comentó sobre aquel partido que terminó 2-1 ante el equipo español que se había consagrado en la UEFA Champions League de aquel año.

En su carrera como estratega, el Titán tiene en claro a que aspira y cuáles son los equipos que quiere dirigir. “Mi deseo es ser entrenador de Boca y de Estudiantes, yo cada vez que entro a esas canchas como técnico me movilizan”. También habló de su pasado y afecto con el Pincha. “Tengo mi palco allá, mi mamá va a todos los partidos. Ese fue el club que me dio esa posibilidad de hacerme como jugador”.

Embed - "MI DESEO ES DIRIGIR A ESTUDIANTES Y A BOCA", MARTÍN PALERMO EN ESPN F90

Recordemos que actualmente, Palermo se encuentra sin trabajo. Su última labor como entrenador fue en el Olimpia de Paraguay, donde tuvo un buen 2024, donde se consagró campeón y fue premiado cómo el Entrenador del año de la Primera División de Paraguay. Pero el mal arranque de año llevó al club guaraní a relevarlo de sus funciones el pasado 9 de abril.