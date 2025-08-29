⁠Lo dan por hecho: una promesa de la Selección jugará en un grande de la Premier tras un acuerdo millonario

Una promesa de la Selección será nuevo compañero de un campeón del mundo en un club histórico de Inglaterra.

Parece que la historia de desencantos terminó entre Alejandro Garnacho y el Manchester United, y el joven jugador que ya tuvo rodaje en la Selección argentina se marchará del club para iniciar una nueva etapa en su corta carrera profesional en búsqueda de conseguir más rodaje y un clima más liviano al que se vive en los Red Devils .

Luego de ofertas y contraofertas pareciera que llegaron a un acuerdo para que el jugador deje la vestimenta roja y se vista de azul con el Chelsea, donde sería nuevo compañero del campeón del mundo Enzo Fernández. El periodista italiano especializado en mercado de pases Fabrizio Romano , dio detalles a través de sus redes sociales: "Acuerdo cerrado entre CFC y el Manchester United . Garnacho solo quería el Chelsea y firmará un contrato de siete años con el club por un precio cercano a los 40 millones de libras (más de 54 millones de dólares)”.

Sumado a esto detalló: “ Alejandro Garnacho estará el viernes en Londres para realizar pruebas médicas y firmar su contrato como nuevo jugador del Chelsea. Se confirmó una tarifa de £40 millones con una cláusula de venta del 10% acordada con el Manchester United”.

Alejandro Garnacho has arrived in London as Chelsea and Manchester United have signed all documents.



The deal is completed club to club for £40m plus 10% sell-on clause.



Medical to follow then Garnacho will sign his seven year deal at Chelsea. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

El joven jugador Garnacho disputó con el equipo 144 partidos oficiales en los cuales convirtió 22 goles y asistió en 26 oportunidades. Lo relevante a nivel grupal es que el jugador no se va con las manos vacías ya que obtuvo con el club la Copa de la Liga 2023 y la FA Cup 2024.

Aron Anselmino, nuevo jugador del Borussia Dortmund

El fútbol europeo sigue poniendo los ojos en los jóvenes jugadores argentinos para que sean opciones en sus equipos y cada vez hay más clubes que tienen en sus filas por lo menos un argentino. Uno de los ejemplos claros es el Real Madrid que contrató a Franco Mastantuono rompiendo un período de más de 13 años sin comprar futbolistas de nuestro territorio.

Desde Alemania también pusieron las miradas en el talento nacional. El Bayer Leverkusen, por ejemplo, contrató a Equi Fernández que surgió en Boca pero transitaba su carrera en el fútbol de Qatar mientras que otro grande de dicho país cerró la llegada de otro surgido en el club.

Aaron Anselmino fue presentado en el Borussia Dortmund luego de su paso fugaz por el Chelsea de Inglaterra con el que consiguió levantar el Mundial de Clubes a mediados del corriente año. Según se conoció el defensor oriundo de La Pampa firmó con el club un préstamo hasta el 30 de junio de 2026 para tener mayor rodaje al rol que tenía en el equipo inglés.

"Debido a las lesiones de Emre Can, Nico Schlotterbeck y Niklas Süle, nos vimos obligados a hacer ajustes en la defensa central. Aaron Anselmino ya ha adquirido experiencia en la primera división de su país y tiene un gran potencial. No fue casualidad que el Chelsea FC le firmara un contrato a muy largo plazo el verano pasado", confesó Lars Ricken, director ejecutivo del Borussia Dortmund.

Sumado a esto, el director deportivo Sebastian Kehl esbozó: "Hemos seguido a Aaron desde su etapa en Boca Juniors. Es una excelente solución en nuestra situación actual. Un jugador talentoso que ha demostrado su calidad desde muy joven en estadios muy emotivos. Lo integraremos rápidamente porque lo necesitamos de inmediato y estamos deseando ver a Aaron con la camiseta negra y amarilla esta temporada".