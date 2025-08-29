La Selección Argentina confirmó los rivales para los amistosos de octubre previo al Mundial

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino Claudio Tapia se expresó sobre los amistosos e hizo referencia al anuncio de Messi sobre su futuro.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no dudó en confirmar cuáles serán los rivales a enfrentar en los partidos amistosos que se disputarán en octubre de cara al Mundial que se disputará en 2026. Una vez finalizada la conferencia de prensa donde se presentó un nuevo sponsor para el seleccionado, Claudio Tapia se refirió a quiénes serán los rivales en la primera gira.

"Se van a anunciar los partidos de la fecha FIFA de octubre. Uno será con Venezuela en Miami en el Hard Rock Stadium y el otro en Chicago con Puerto Rico , pensando sobre todo en la base del próximo Mundial", deslizó ante la prensa el máximo mandatario de la AFA .

Por otra parte, Tapia comentó que la idea es que los encuentros se realicen en Estados Unidos: "También es para ir a ver el centro de alto rendimiento, que la idea es inaugurarlo antes de que comience el Mundial y que la Selección pueda tener alguna práctica ahí". Cabe recordar que el proyecto, que "incluye la construcción y puesta a punto de dos canchas profesionales, seis de fútbol 5, gimnasios y una oficinas para una academia, trabajando en conjunto con las oficinas de trabajo ubicadas en el municipio de Wynwood", fue presentado en agosto de 2023.

Tapia sobre el último partido oficial de Messi en la Argentina

"¿Modric cuántos años tiene? ¿Sigue jugando en la selección de Croacia? Depende de Leo, ojalá tenga ganas y pueda seguir jugando", soltó el presidente de AFA y agregó: "Tener para nosotros en el campo de juego al mejor jugador del mundo, no sólo lo disfrutamos, sino que representa muchísimo para el grupo. Siempre decimos lo mismo, depende de él, cómo se sienta".

Por otra parte agregó: "Sabemos los que lo conocemos lo competitivo que es y por eso hay que esperar, que él viva su día a día y decida. La camiseta de la Selección Argentina está disponible por todo el tiempo que él quiera".

Scaloni "retocó" la lista para la doble fecha de Eliminatorias

El 18 de agosto pasado, hace 10 días, Lionel Scaloni dio una primera lista de jugadores para afrontar la próxima doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, para el cual la selección argentina está clasificado hace mucho tiempo. Este jueves, se oficializó la nómina definitiva y el entrenador realizó una modificación.

Si bien no se sumaron jugadores, hay una baja en la defensa y otra en ataque. Se trata del zurdo Facundo Medina, del Olympique de Marsella de Francia, que no estará en los partidos de la semana que viene, y Ángel Correa, del Tigres de México.

El primero tiene algunos problemas físicos, mientras que el exSan Lorenzo fue dado de baja por decisión táctica.

En cuanto a la salida de Medina, es importante la presencia de Marcos Acuña, histórico integrante de lo que se conoce como "la Scaloneta" que había perdido su lugar por lesiones y bajo rendimiento a fines del año pasado y comienzos de este. El Huevo parte como suplente de Nicolás Tagliafico, indiscutido titular en el lateral izquierdo para Scaloni y su cuerpo técnico.

Se mantienen los nuevos y las sorpresas

El lateral Julio Soler, el volante Alan Varela, el creativo Claudio Echeverri y el delantero José Manuel López son las caras nuevas y sorpresas que tiene esta nómina y se mantuvieron respecto de la lista preliminar.

Por suspensión, no está convocado Enzo Fernández, expulsado en el 1 a 1 frente a Colombia en el Monumental.

Franco Mastantuono, dando sus primeros pasos en el Real Madrid, ya forma parte del elenco estable de la selección con apenas un par de convocatorias y está llamado a ser uno de los talentos del futuro.

En las últimas horas, Lionel Messi confirmó algo que ya se sabía por su edad: el duelo frente a Venezuela del viernes 4 de septiembre en el Monumental, será su último partido oficial con la selección jugando en casa.

La Selección argentina está teniendo una gran participación en las Eliminatorias Sudamericanas, donde ya se aseguró la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 y la primera posición en la tabla de posiciones debido a que acumulan 35 puntos y le sacan 10 de ventaja a su escolta, Ecuador, con solo seis unidades en juego.