Sin filtros: la ex de Nico González contó cómo descubrió al futbolista con otra mujer

La modelo Paloma Silberberg reveló - sin guardarse nada - cómo descubrió la infidelidad del jugador de la Selección Argentina y con quién. ¿Qué dijo?

El jugador de la Selección Argentina, Nicolás González es noticia y no por su carrera como futbolista. Es que luego de protagonizar un video junto a Sabrina Rojas en un boliche porteño, la modelo Paloma Silberberg decidió romper el silencio y contar cómo se enteró de la infidelidad del futbolista de la selección argentina y figura de la Juventus.

Lejos de señalar a Rojas como la tercera en discordia, Silberberg fue contundente y detalló de qué manera confirmó la infidelidad de González en su propia casa. La joven contó en el programa A la tarde (América) que el delantero de la selección mantenía un encuentro con otra mujer en su casa de Italia.

Todo ocurrió cuando Paloma llegó a la Argentina y comenzó a mandarle mensajes al futbolista preguntándole por el auto que la tenía que esperar a las afueras del aeropuerto de Ezeiza. Los minutos pasaban y ella no tenía respuesta por lo que decidió hacer algo que cambió la historia de la pareja.

“Es muy polémico. La realidad es que en la casa que teníamos en Italia hay cámaras de seguridad y él pensó que yo no las tenía más porque mandó a cambiar las contraseñas, pero yo las seguía teniendo porque estaban con mi mail”, dijo en confianza con Karina Mazzocco.

Y continuó: “Le escribí, no me respondía, no me respondía y dije “A ver qué cara… está haciendo” y me la comí, estaba con otra chica”.

Sabrina Rojas.jpg Sabrina Rojas

“No los vi en nada privado. No hay cámaras en los cuartos gracias a Dios. Los vi en el living, en la pileta…” contó sobre el momento en que descubre la infidelidad con una mujer argentina. “Paren, no era italiana, era argentina”, confirmó sin dar demasiados detalles ya que no pudo ver con claridad quien es la mujer en cuestión, aunque remarcó “las cámaras tienen micrófonos”.

Paloma mostró su molestia por la actitud que había tenido el futbolista el día previo a descubrir la infidelidad. “Me comí todo el chamuyo que me había dado el día anterior, que me había llorado y dije “bueno, quedó todo bien”, me había dicho que me iba a ayudar económicamente, y resulta que se me cagó de risa en la cara”, recordó.

La historia de amor entre Paloma y Nicolás llegó a su fin después de tres años de relación y ocho meses de convivencia. “No le di lugar a que me explique nada. Lo bloqueé de todos lados”, dijo la modelo de 25 años.