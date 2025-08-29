Buscan contener el dólar: las nuevas medidas del Banco Central que limita los movimientos

La entidad cambia las reglas de juego del mercado cambiario y sorprendió a las entidades financieras.

La medida busca calmar el frente cambiario pero y tuvo un impacto negativo en las entidades financieras.

Este viernes por la mañana, se conocieron nuevas medidas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que busca contener el dóla r. La autoridad monetaria cambió las reglas para el mercado de contado en dólares y endureció los límites a las posiciones en moneda extranjera que manejan los bancos.

A través de la Comunicación A 8311 del BCRA, emitida este 29 de agosto, cambia las reglas de juego del mercado cambiario. La norma se publicó en el último día hábil del mes, jornada clave por el vencimiento de los contratos de dólar futuro de agosto, el llamado día del fixing.

Según explican los analistas, la normativa les impide a las entidades financieras tomar este último camino y cubrirse con divisas en esta última jornada de agosto. De hacerlo, incumplirían esta norma que las obliga a mantener la misma posición de moneda extranjera que el día anterior.

Las tres disposiciones del BCRA para contener el dólar

-En primer lugar, desde el 1° de diciembre de 2025 la Posición Global Neta Negativa de Moneda Extranjera (PGNME) será de cumplimiento diario.

-En segundo lugar, también desde diciembre, cuando la posición de contado diaria en moneda extranjera sea negativa no podrá superar el 30% de la Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC) del mes anterior.

-En tercer lugar, con vigencia inmediata, se prohibió que los bancos incrementen la posición de contado el último día hábil del mes respecto del saldo del día anterior.

La normativa tiene algunos puntos que entran en vigencia desde diciembre, pero se aclaró que desde ahora rige el punto que establece que los bancos no pueden subir la posición de dólares contado positiva el último día hábil de cada mes. Aunque sí pueden bajarla.

Desde el BCRA aclararon que no se cambió el tope de la PGN, por lo que los bancos siguen habilitados a tener la misma cantidad de dólares. Además, resaltaron que la norma busca prevenir excesivas volatilidades en las posiciones de las entidades que puedan generar disrupciones en el mercado.

“La norma busca prevenir excesivas volatilidades en las posiciones de las entidades que puedan generar disrupciones en el mercado”, indicaron fuentes del BCRA a Infobae.

La intención oficial es dar mayor transparencia al mercado al evitar movimientos especulativos -por ejemplo presiones intencionadas a la cotización del dólar- orientadas a aumentar las ganancias de las entidades por la liquidación de los contratos futuros.