Juana Repetto confirmó su tercer embarazo con un creativo video

La actriz y conductora usó sus redes sociales para confirmar una noticia a sus más de 1,6 millones de seguidores.

Juana Repetto revolucionó a sus más de 1,6 millones de seguidores con la noticia de su tercer embarazo . La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto compartió un video con un estilo descontracturado y fiel a su estilo, donde se compara con otras mujeres recientemente separadas.

En el clip que se llenó de likes y comentarios felicitando a la actriz, Juana muestra un video de mujeres separadas bailando y disfrutando de la soltería y luego se muestra ella en un consultorio realizándose una extracción de sangre con la leyenda “Yo recientemente separada”. Acto seguido, una foto confirmando el embarazo con el texto en mayúsculas “Surprise” y dos tests de embarazo.

“Te abrazamos en los sentimientos que estés atravesando”, “Amiga me dejaste más sorprendida ahora con lo gracioso y creativo del posteo que con la noticia. Vamos ese bebito”, “Bueno, lo que llega tiene un motivo del universo que sea con mucha salud Jua. Sos una madraza, ese bebé le cumplió el sueño a Tori y va a ser con mucha felicidad”, fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz y expareja de Sebastián Graviotto.

Fernanda Iglesias, periodista de El trece, reveló que el padre del tercer hijo de Juana es su expareja, Sebastián Graviotto y que “todo sucedió en medio de un reencuentro”.

Mudanza, separación y embarazo

La noticia del embarazo de Juana Repetto llega en medio de la separación de su expareja Sebastián Graviotto en abril pasado. Además, la actriz se mudó a su nueva casa y atraviesa ahora uno de los momentos más felices de su vida.

Juana se había casado en pandemia por civil y luego por iglesia en 2023. El surfista y la actriz habían formado una familia ensamblada junto a Toribio (hijo mayor de Juana), Lupe (hija de Sebastián) y Belisario, el hijo en común que tuvieron en 2021.