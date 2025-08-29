Sol Pérez mostró su cambio físico a 5 meses de ser mamá

Sol Pérez no deja de sorprender en sus redes sociales con el esplendor de su físico tras haber sido mamá de Marco, su primer hijo. Es que la modelo publicó imágenes de su panza a cinco meses del nacimiento del niño producto de su relación con Guido Mazzoni , su actual esposo.

"Mis hombres, mi familia", escribió Sol en su cuenta personal de Instagram junto a un video de la pareja y el niño posando frente al espejo del baño de su domicilio. Esta publicación en su cuenta de la red social sumó más de 53 mil seguidores y cerca de mil seguidores.

En diálogo con el medio Infobae la modelo y conductora televisiva reveló una situación complicada en la relación con Mazzoni que decantó en una breve separacióm: "Era muy dificil la convivencia conmigo. Muy gritona, de calentarme, le iba a decir las peores cosas para lastimarlo y verlo sufrir. A los dos segundos, está todo bien, vamos a tomar el té".

Por otra parte, en diálogo con el conductor Mariano Iudica, reveló una actitud de ella que derivó en un escándalo. "Un día le dije 'dame el celular, que te lo voy a revisar'. Él me dijo: '¿Vos querés el celular? Yote lo doy pero va a ser la última vez que vos me ves la cara?'. Yo cocorita agarré el celular. Revisé y no encontré nada. Me dijo 'bueno, chau' y después de eso no me atendió más el teléfono", reveló.

Más tarde contó cómo afrontó la situación para lograr que el vínculo pueda restablecerse. "Estaba loca, le mandaba mensaje hasta del celular de mi mamá. Dije: 'A este pibe no lo pierdo por nada en el mundo porque lo amo", soltó.