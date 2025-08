Juana Repetto mostró su nueva casa y advirtió a sus seguidores

Embed - Jua Repetto en Instagram: "Así está la cocina a diez días de la mudanza . NO ADMITO COMENTARIOS NEGATIVOS CON RESPECTO A LOS TIEMPOS Ya hay gas, luz, agua y calefacción. La casa está cerrada, tengo camas, mesa, sillas, fin. Se puede habitar, nocierrrto?. . . . #kitchen #casapropia #obra #cocina #casa #casanueva #procesos #construction #construccion #revestimiento #griferia #horno #campana #isla #deco #decoração #decoracion #detalles" View this post on Instagram A post shared by Jua Repetto (@juanarepettook)

El recorrido que compartió no escatima detalles: la cocina funcional, pero con tomacorrientes sin cubrir, rincones que aguardan una última mano de pintura, y muebles que sugieren más promesa que plenitud. A pesar de las imperfecciones, el ambiente ya cumple su propósito esencial: es refugio para ella y sus hijos, testigo de un nuevo capítulo.

“Parece que falta mil, pero son detalles”, dejó en claro su voz, acompañado a las imágenes que permiten por un momento ser parte nuevamente de este largo proceso.

La construcción de la nueva casa de Juana Repetto

Desde hace meses, sus seguidores fueron testigos del lento avance de la construcción. Decisión tras decisión, problema tras problema, Juana Repetto compartió cada detalle de esa edificación.

Embed - Jua Repetto en Instagram: "Estamos tan cerca del final que realmente me emociona tantoooo ver el proceso. Siempre con mis niños, mi equipo soñado, desde día 0 vivimos cada avance juntos con tanta ilusión, felicidad y sobre todo con tanta conciencia y dándole tanto valor a cada pasito y cada logro ... que me emociona aún más. La primera, ellos dos MINIS posando junto a las primeras paredes que se iban levantando. 2 - El primer día que pise el terreno . 3 - Por fin después de tanto trámite, arrancamos! 4 - Primeros pasos. 5 - Empezaron a aparecer las paredes . 6 - No saben la alegría con la que vivíamos cada "ambiente" que se empezaba a ver 7 - Se viene la loza (techo de planta baja) y va empezando a tomar forma . 8 - Empieza a aparecer la planta alta y todo es felicidad. 9 - Consejos del arqui a Beli de cómo manejarse en una obra 10 - La casa empieza a ponerse gris, se vienen los revoques y Toro no se la quiere perder . 11 - Un día cerramos la casa . 12 - Al otro salió el primer fulbito en lo que será el jardín. 13 - Ellos, todo . 14 - Tengo puerta y llaves. ESTAMOS REALMENTE MUY CERCA . Gracias gracias gracias, todavía no caigo" View this post on Instagram A post shared by Jua Repetto (@juanarepettook)

“Qué satisfacción debe ser construiste tu propio hogar”; “Ame esa cocina, mudate así Juana. Lo demás, después de a poco vas acomodando”, escribieron algunos, al validar la idea de que lo más importante no es la perfección, sino el coraje de seguir adelante.

En ese mosaico de voces, resuenan las historias paralelas de otros que decidieron mudarse antes de que todo estuviera terminado. “¡Hay que poner fecha y mudarse! Porque si no, uno dice cuando termine tal cosa o la otra. ¡Nosotros nos mudamos sin gas! ¡Y no me arrepiento!”; “Re contra re habitable, no hay dudas de eso”. Cada uno de estos mensajes sirve no solo de apoyo, sino de espejo en el que la actriz y su pequeña familia se reconocen y encuentran ánimo.