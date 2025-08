El inesperado trabajo de Verónica Varano que la alejó de los medios

image

Pese a su cambio de rumbo, no dejó del todo la actuación: este año estrenará la serie Mejores enemigas en Disney y prepara un proyecto de viajes junto a su pareja, Gustavo Bermúdez. Así, combina salud mental, espiritualidad y arte en una etapa de plenitud profesional y personal.

Gustavo Bermúdez vuelve al teatro en medio de una polémica

Luego de varias semanas entre rumores, versiones encontradas y desmentidas en los medios, el cambio en el elenco de una de las obras más taquilleras del circuito teatral porteño ya es un hecho: Mike Amigorena se despide de La cena de los tontos en el teatro El Nacional y su lugar será ocupado, desde el 7 de agosto, por Gustavo Bermúdez.

Para llevar claridad, fue el mismísimo Bermúdez quien eligió hablar públicamente en Intrusos y compartir cómo vive este nuevo desafío. “Estoy muy contento. Me lo venían ofreciendo hace mucho y escapa un poco del teatro porque sentía que me ataba, pero hay cosas que cuando caen, caen”, soltó entre risas, describiendo que la propuesta llegó varias veces pero recién ahora decidió aceptarla.

La polémica alrededor de la salida de Amigorena se disparó en las últimas semanas. Consultado sobre el supuesto escándalo, Bermúdez buscó calmar las aguas: “Escuché mucho del escándalo, pero no fue lo que yo viví ni lo que me comentaron los chicos de producción, que me dijeron que estuvo más que bien y simple. Me comentaron que querían que fuera a Mar del Plata y, después, que se le vencía el contrato a Mike y que querían que arranque en Buenos Aires, que estaba todo bien”.

Así, el actor aclaró, desde su propio lugar y con el aval de la producción, que la transición fue prolija y que no existieron roces en lo personal ni en lo profesional.