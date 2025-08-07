“Santa Wanda”: los insólitos pedidos que recibió por una polémica publicidad de maní

Wanda Nara aprovechó la popularidad del "Maní Gate” para aumentar sus ingresos. En las redes la felicitaron.

Wanda Nara no para de facturar y publicó un video en el que promociona una marca de maní. Toda polémica es para la mediática una oportunidad laboral y la forma de generar nuevos ingresos.

El clip promocional llega luego de que se filtrara el escandaloso video íntimo de Mauro Icardi, que aparentemente ella misma difundió a modo de venganza (o a modo de negocio si lo analizamos ahora).

Las imágenes difundidas pusieron al futbolista en el blanco de las burlas y en las redes sociales el “ Maní gate” no tardó en ser tendencia. Ahora, la empresaria lanzó un video en el que se muestra “Orgullosamente manicera” con una clara burla a su ex.

“No sé ustedes, pero yo cuando algo me gusta, me la juego”, dice Wanda en la publicidad que ella misma compartió en su cuenta de Instagram.

“Cuando me dijeron de sumarme a esta campaña no tuve que ni pensarlo. Fanática desde siempre, y ahora oficialmente”, suma la conductora que se muestra en la cocina de su hogar degustando distintos productos realizados a base de maní.

Wanda Nara Maní King

Las redes no tardaron en reaccionar y felicitaron a la mediática destacando la jugada de marketing de la empresa de alimentos para alcanzar mucha visibilidad. “Santa Wanda, todo lo que toca lo convierte en oro”, “Yo te rezo. Necesito tu estampita…”, escribieron algunos usuarios.

Otros sumaron: “El verdadero “No hay peor venganza que la de una mujer”. Te amo Wannn”, “El “Fanática desde siempre” me destruye”, “te pido un límite y que te encauces” y “Estamos todos de pie, no?”.

Wanda Nara vuelve a Telefe a fin de año

Tras varias versiones que aseguraban que la mediática empresaria no saldría al aire con MasterChef Celebrity(Telefe), se conoció finalmente que la conductora tiene contrato cerrado para que el reality de cocinas se transmita a partir de octubre cuando termine La Voz Argentina.

Según reveló el periodista Juan Pablo Godino, el área de prensa de Telefe explicó que el reality comenzará a grabarse el 30 de septiembre, un día después de la entrega de los premios Martín Fierro. De hecho, se cree que sea esa noche cuando se anuncie el regreso del programa con la conducción de Wanda Nara.

Por el momento los convocados para ser parte de esta nueva temporada son: Rolly Serrano, Pablo Rago, Emilia Attias, Graciela Alfaro, Momi Giardina, Lizy Tagliani, Luis Ventura, La Joaqui, Sofi Martínez, Fernando Dente, Emmanuel Horvilleur, Carola Reyna, Valeria Mazza, Fernando Dente y Calu Rivero.

El jurado estará conformado por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui.