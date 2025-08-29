Fórmula 1: Franco Colapinto inició con el pie derecho su desafío en el GP de Países Bajos
Este fin de semana retorna la máxima categoría del automovilismo, luego de las vacaciones de agosto. Expectativas por el piloto argentino
El piloto argentino Franco Colapinto redondeó una muy buena actuación en el primer día de actividad del Gran Premio de Países Bajos, que corresponde a la decimoquinta fecha del campeonato de Fórmula 1.
El joven piloto de la escudería francesa Alpine terminó 18° en la práctica libre 1, donde aprovechó para familiarizarse con el circuito ya que nunca había girado en el mismo en un Fórmula 1. Su mejor registro fue de 1:12,276, lo que le permitió concluir a casi dos segundos exactos del ganador de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren).
La gran sorpresa de aquella sesión fue el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), quien quedó tercero. Su compañero de escudería, el español Fernando Alonso, también tuvo un muy buen ritmo para finalizar cuarto, mientras que el escolta de Norris fue el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren).
Ya en la segunda sesión de entrenamientos, Colapinto sorprendió a todos, ya que terminó noveno gracias a su registro de 1:10,957, para quedar a solo un segundo y 67 milésimas de Norris, quien fue el gran vencedor del día.
Su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, fue décimo en la primera sesión de entrenamientos y decimonoveno en la segunda.
Estas actuaciones dejan a Colapinto en una muy buena posición de cara a este sábado, día en el que se disputará la práctica tres para terminar de ultimar detalles de los monoplazas y la clasificación.
Este viernes estuvo marcado por la cantidad de accidentes que hubo en el circuito de Zandvoort, que tiene sectores en los que la pista de estrecha mucho y curvas en las que los autos pierden adherencia.
En la FP1 hubo una bandera roja por un despiste del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que en la segunda sesión se suspendió la actividad en dos ocasiones por los choques de Stroll y del tailandés Alexander Albon (Williams).
Por otra parte, el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen, tuvo una floja actuación y terminó sexto en la práctica libre 1 y quinto en la 2.
La actividad en el GP de Países Bajos continuará este sábado con la práctica libre 3 (a las 6:30 de la mañana, hora de Argentina) y la clasificación (a las 11).
Cómo está el campeonato de la Fórmula 1
Luego de 14 fechas disputadas, el líder del campeonato es el australiano Oscar Piastri, de McLaren, quien ya sumó 284 puntos. Sin embargo, no se puede descuidar, ya que su compañero de equipo, el británico Lando Norris, ganó tres de las últimas carreras y se encuentra a solo nueve puntos.
Franco Colapinto, por su parte, intentará mejorar lo hecho en los ocho Grandes Premios que lleva disputados en el 2025, donde solo pudo conseguir como mejor resultado el decimotercer puesto en Mónaco y Canadá.
Además, sus últimas actuaciones fueron una verdadera pesadilla, ya que en Gran Bretaña no pudo largar por problemas en su monoplaza, en Bélgica terminó 19° y en Hungría 18°.
Qué puede pasar en la Fórmula 1 en Países Bajos
El GP de Países Bajos podría contar con un condimento extra, ya que las probabilidades de lluvia son del 50% casi todos los días en los que habrá actividad.
Este Gran Premio se corre en el circuito de Zandvoort, que volvió a la categoría reina del automovilismo en el 2021 y que cuenta con 14 curvas y una longitud de 4,259 kilómetros.
Entre 2021 y 2023, el ganador fue el neerlandés Max Verstappen, mientras que el año pasado Norris cortó con su hegemonía
Los horarios del GP de Países Bajos de la Fórmula 1
Viernes 29/8:
-Práctica libre 2 a las 11
Sábado 30/8:
-Práctica libre 3 a las 6:30
-Clasificación a las 11
Domingo 31/8:
-Carrera a las 10
