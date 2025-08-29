Lo mostró Colapinto: cómo es el nuevo SUV que Renault trae a la Argentina

Con 16 años de historia en el país, su renovación le agrega espacio, tecnología avanzada y una versión híbrida autorecargable. Fotos, videos, precios y más.

La marca del rombo lanzó una preventa online con precios especiales a través del Renault Store. Foto: Renault

No pasó inadvertida la llegada de Franco Colapinto al circuito de Zandvoort, donde este domingo disputará el Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1 : así como en otras ocasiones se lo había visto recorrer el paddock a bordo de un Alpine A290 , esta vez sorprendió al hacerlo en la nueva generación del Renault Koleos , el SUV insignia de la marca del rombo que, además, acaba lanzarse en la Argentina . El nuevo Koleos también había aparecido en el comercial que sacó la marca en ocasión del regreso del piloto a la Fórmula 1.

El Koleos lleva 16 años de presencia en el mercado local y más de 8 mil unidades vendidas desde 2009. Ahora llega completamente renovado en diseño, confort, seguridad y tecnología , con la noticia de que incorpora por primera vez una versión híbrida autorecargable .

La preventa comenzó el 28 de agosto y se desarrolla exclusivamente a través de la tienda online Renault Store , con un stock inicial limitado. De esta manera, Argentina se convirtió en el tercer país de la región en comercializar esta nueva generación, una decisión que forma parte de la estrategia global de la marca, Renault International Game Plan 2027 .

Renault Koleos 2025: versiones y precios en Argentina

renault koleos 2025 5 Con su sistema híbrido autorecargable, la versión Esprit Alpine full hybrid E-Tech es la gran novedad de esta nueva generación del Renault Koleos. Foto: Renault

El nuevo Koleos llega importado de Corea del Sur en dos variantes. La primera es la Techno, equipada con un motor naftero 2.0 turboalimentado que entrega 235 CV y 350 Nm de torque. Se combina con una caja automática de doble embrague de ocho marchas y un sistema de tracción integral inteligente 4WD. Su precio de preventa arranca en $74.000.000.

La segunda alternativa es la Esprit Alpine full hybrid E-Tech, que representa la gran novedad de esta generación. Su sistema híbrido autorecargable combina un motor turbo 1.5 de 144 CV con dos impulsores eléctricos para totalizar 245 CV y una batería de iones de litio de 1,64 kWh. La potencia máxima alcanza los 245 CV con un torque de 320 Nm. No requiere enchufe: recupera energía en frenadas y desaceleraciones, lo que permite circular hasta un 75% del tiempo en modo eléctrico dentro de la ciudad. En preventa se ofrece a partir de $79.000.000.

Ambas versiones cuentan con garantía de tres años o 100 mil kilómetros, mientras que el sistema híbrido extiende la cobertura a ocho años o 150 mil kilómetros. Los primeros clientes recibirán además un kit de indumentaria Alpine y Franco Colapinto de regalo.

Diseño, confort y seguridad de última generación

renault koleos 2025 2 El nuevo Renault Koleos combina proporciones robustas con líneas refinadas y detalles exclusivos, como esta terminación en Gris Urbano Satinado para la Esprit Alpine. Foto: Renault

Con 4,78 metros de largo y 2,82 de distancia entre ejes, el Koleos se posiciona dentro del segmento SUV D. Su diseño exterior combina proporciones robustas con líneas refinadas y detalles exclusivos según la versión, como el color Cobre Mineral para la Techno o el Gris Urbano Satinado para la Esprit Alpine.

El habitáculo propone un espacio insonorizado y de calidad premium, con asientos delanteros ventilados, butacas calefaccionadas en ambas filas, techo panorámico eléctrico y climatizador automático trizona. La capacidad del baúl es de 574 litros en la Techno y 545 litros en la Esprit Alpine, ampliables a casi 2 mil litros con los asientos traseros rebatidos.

renault koleos 2025 4 Las tres pantallas de 12,3 pulgadas que integran instrumental, centro multimedia y display son protagonistas del interior del nuevo SUV de Renault. Foto: Renault

El eje tecnológico está dado por el sistema digital openR, compuesto por tres pantallas de 12,3 pulgadas que integran instrumental, centro multimedia y display para el acompañante. Ofrece navegación, conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, streaming, cámaras en tiempo real, control por gestos y actualizaciones remotas. La Esprit Alpine suma sistema de sonido Bose con 10 parlantes y cancelación activa de ruido.

renault koleos 2025 6 El nuevo Renault Koleos tiene 4,78 metros de largo y una distancia entre ejes de 2,82 metros. Foto: Renault

En materia de seguridad, Renault incorporó 29 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS). Entre ellos se destacan la conducción autónoma de nivel 2 en autopistas, el asistente de estacionamiento automático, la cámara de visión 540° con “chasis transparente” y el frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y ciclistas. De serie equipa siete airbags.

El lanzamiento del Koleos forma parte de una estrategia más amplia de Renault en la región. Bajo el plan International Game Plan 2027, la marca destinará 3.000 millones de euros para desarrollar ocho nuevos modelos fuera de Europa. En la Argentina, ya se lanzó el Kardian y se proyecta para 2026 el inicio de producción de una nueva pickup de media tonelada en la planta cordobesa de Santa Isabel.