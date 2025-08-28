¿Te acordás del Suzuki Vitara? Ahora vuelve renovado y con en este formato

Ya inició su producción en India, y buscará llegar a 100 países con con una propuesta que combina tecnología de última generación. Fotos.

Fue un emblema de versatilidad y aventura a finales de los 80, y por décadas su legado siguió creciendo hasta dejar una huella imborrable. Por eso se celebra tanto su regreso: el Suzuki Vitara vuelve al ruedo, y apenas altera su nombre para confirmar que llega renovada (ahora será eVitara) , lista para convertirse en el primer SUV 100% eléctrico de la marca japonesa .

Más de 600 personas asistieron al evento que dio inicio a la producción del eVitara en la planta de Gujarat, en India . Esa será su base global , reafirmando el posicionamiento de ese país como un hub estratégico para la industria automotriz de gran escala, en particular en lo que respecta a movilidad libre de combustión .

De esta manera, la planta, respaldada por una sólida infraestructura, permitirá a Suzuki abastecer a mercados muy exigentes como Europa y Japón , pero sin perder la ambición de llegar a más de 100 países . Todo eso, más el impulso de su historia y un diseño moderno combinado con tecnología avanzada , posicionan a la eVitara como un jugador fuerte en el segmento de los SUVs compactos eléctricos.

Suzuki eVitara: un SUV eléctrico con proyección global

suzuki evitara 1 Aunque haya cambiado mucho por dentro y por fuera, la reencarnación de la Suzuki Vitara conserva intacto su espíritu aventurero. Foto: Suzuki

El eVitara se construye sobre la nueva plataforma Heartect-e, diseñada específicamente para vehículos eléctricos de batería, y es un pilar fundamental para que conserve parte del espíritu todoterreno de su antecesor, pero adaptado a las exigencias de la movilidad sostenible.

Sobre esto, uno de sus diferenciales es el sistema de tracción integral eléctrico Allgrip-e, que busca combinar estabilidad en ruta con aptitudes off-road. Pero también su diseño, que apuesta por líneas modernas y proporciones mayores que las del Vitara de combustión: por caso, tendrá 4,28 metros de largo, bastante más que los 3,62 metros que registraba la versión de tres puertas de la primera generación, lanzada en 1988.

suzuki evitara 2 Las baterías de iones de litio serán provistas por TDSG, la empresa conjunta de Suzuki con Toshiba Corporation y Denso Corporation. Foto: Suzuki

En cuanto a opciones, Suzuki ofrecerá tres variantes, todas con distintas capacidades mecánicas. La versión de entrada de gama contará con 144 caballos de potencia y batería de 49 kWh; el nivel intermedio elevará la potencia a 174 caballos y la capacidad de batería a 61 kWh, idéntica a la que equipará la opción tope de gama, que alcanzará los 184 caballos y será la única con tracción total.

Aunque por ahora no se informaron cifras oficiales de autonomía, la marca promete un desempeño competitivo en el segmento gracias a las baterías de iones de litio fabricadas por TDSG, una empresa conjunta de Suzuki, Toshiba Corporation y Denso Corporation con sede justamente en India, donde funciona desde 2017.

La historia del Suzuki Vitara: un ícono que marcó tendencia

suzuki-vitara-2 La variante descapotable de lona de la primera Suzuki Vitara nunca pasaba desapercibida. Foto: Suzuki

El Vitara original debutó en 1988 y rápidamente se convirtió en pionera dentro del universo de los SUV compactos. Hasta entonces, el mercado estaba dominado por 4x4 voluminosos y de aspecto rudo, pero Suzuki decidió apostar por un modelo más ágil, urbano y atractivo, pero sin perder aptitudes fuera del asfalto. Y su impacto no fue menor: ese equilibrio marcó una nueva tendencia en la industria.

suzuki-vitara-3 Compacto, liviano y con buenas prestaciones, el Suzuki Vitara llegó al mercado y rompió el paradigma de los todoterrenos de gran porte. Foto: Suzuki

La primera generación se presentó inicialmente con carrocería de tres puertas, disponible en versiones hard top y descapotable de lona, a la que en 1991 se sumó una variante de cinco puertas. Su diseño simple, el característico portón trasero con la rueda de auxilio a la vista y un interior cómodo lo convirtieron en un vehículo muy distinto a los todoterrenos convencionales. El público respondió de inmediato, y en apenas diez años superó el millón de unidades producidas en los cinco continentes.

Con un motor de 1.6 litros y 80 caballos de potencia en su configuración inicial, el Suzuki Vitara pesaba menos de 1.000 kilos, lo que le daba un buen rendimiento general. Además, su desempeño en competencias como rallies en Asia y Oceanía, o la célebre trepada de Pikes Peak en Estados Unidos, reforzó su reputación como un SUV práctico y confiable.

suzuki vitara 2da generacion A tono con sus nuevas medidas y prestaciones, para la segunda generación (1998-2005) cambió de nombre y pasó a llamarse Grand Vitara. Foto: Suzuki

A partir de esa base, el Vitara continuó evolucionando. En 1998 apareció la segunda generación bajo el nombre de Grand Vitara, de más tamaño, con motores más potentes y la posibilidad de subir hasta siete pasajeros. La tercera generación llegó en 2005, con un diseño más deportivo y mejoras técnicas en la tracción total. En 2014, la cuarta generación recuperó el nombre Vitara, con un enfoque urbano y la incorporación de nuevas tecnologías de conectividad y seguridad.

Con más de 3,9 millones de unidades vendidas en todo el mundo a lo largo de sus distintas etapas, el modelo se mantuvo como uno de los grandes emblemas de Suzuki. Ahora, con el eVitara, la saga abre un nuevo capítulo en la era de la movilidad eléctrica.