Una legendaria marca de autos llega a la Argentina: qué modelos traerá y cuáles serán sus precios

Con más de un siglo de trayectoria y ahora bajo el control de capitales asiáticos, la histórica firma inicia su etapa local con cuatro opciones electrificadas.

Tras meses de especulaciones en el sector, MG Motor anunció oficialmente su desembarco en la Argentina. La automotriz centenaria de origen británico, actualmente bajo control del grupo fabricante de autos chinos SAIC , iniciará su operación de la mano de la importadora Eximar con una red de concesionarios federal y una gama de cuatro vehículos .

La comercialización comenzará en las próximas semanas, y se produce en un contexto de creciente apertura para vehículos electrificados , favorecidos por la eliminación de aranceles a ciertos modelos. Según Eximar, este desembarco representa un hito estratégico que busca ofrecer opciones modernas y seguras en distintos segmentos, desde compactos hasta deportivos, con respaldo de posventa y garantía extendida .

Fundada en 1924 como Morris Garage , la marca se consolidó en el siglo pasado gracias a sus deportivos descapotables, convirtiéndose en un ícono del diseño inglés. Sin embargo, tras varias crisis empresariales , la firma pasó en 2006 a manos de SAIC Motor, uno de los conglomerados más grandes en la producción de autos chinos . Desde entonces, MG experimentó una fuerte expansión en mercados internacionales, con presencia cada vez más sólida en América Latina .

El MG Cyberster rinde homenaje a la tradición descapotable de MG y es el modelo tope de gama en la oferta de la marca en el país, lo cual se refleja en su precio: US$127.000. Foto: Exima/MG

Qué modelos traerá MG al mercado argentino

La gama inicial de MG en Argentina incluye cuatro vehículos, dos híbridos no enchufables y dos autos eléctricos. El más accesible será el New MG3, un hatchback compacto que combina un motor naftero con otro eléctrico para alcanzar 195 CV. Su consumo homologado es de 4,4 L/100 km y se podrá conseguir por US$23.500.

En un escalón superior se ubicará el New MG ZS, un SUV híbrido compacto pensado para el segmento familiar. Con casi 4,5 metros de largo, ofrece espacio interior, conectividad y seguridad como principales argumentos. Su precio de partida será de US$27.500.

mg4-1 Diseño deportivo y seguridad avanzada destacan al MG4, un hatchback 100% eléctrico que tendrá un precio de lista de US$31.700. Foto: Eximar/MG

La gama continuará con el MG4, un hatchback 100% eléctrico de casi 4,3 metros, que apunta a quienes buscan diseño innovador y tecnología de última generación. El valor estimado rondará los US$ 31.700.

Por último, el modelo más exclusivo para esta primera etapa será el MG Cyberster, un roadster eléctrico que retoma la tradición deportiva de la marca pero adaptado a las exigencias de la movilidad sostenible. Se posicionará como el buque insignia del desembarco, con un precio inicial de US$127.000 que se explica, en parte, porque su valor FOB (Free On Board, en inglés, o Franco a Bordo) está por encima del máximo para gozar de las exenciones arancelarias que sí tendrán los otros tres.

Red de concesionarios y estrategia de ventas

La comercialización de MG se apoyará en una red inicial de 10 concesionarios distribuidos en distintos puntos del país. La marca ya confirmó su llegada a ciudades como Rosario, Córdoba, Tucumán, Catamarca y Mar del Plata, además de contar con varias bocas de venta en el área metropolitana de Buenos Aires.

mg zs-1 El MG ZS es un SUV que combina un motor de combustión interna con uno eléctrico y apunta al segmento familiar con buen espacio interior, versatilidad y tecnología. Foto: Eximar/MG

Eximar prevé ampliar esa cobertura de manera progresiva, asegurando servicio de posventa y disponibilidad de repuestos. Según el presidente de la importadora, Federico Pieruzzini, el objetivo es combinar una red sólida con precios accesibles y garantías extendidas para captar a un público que exige tecnología y confianza en la posventa.

“Para Eximar, representar a MG en Argentina se trata de un hito en nuestra trayectoria. Esta alianza nos permite traer al mercado local una marca con más de 100 años de historia, reconocida mundialmente por su innovación y calidad”, destacó.

mg3-2 Con el regreso de MG la Argentina buscan captar a un público que exige tecnología y confianza en la posventa, aseguraron desde Eximar. Foto: Eximar/MG

Por su parte, Felipe Palma, ejecutivo de SAIC Motor Sudamérica, destacó que la apuesta por Argentina responde a la importancia del mercado regional y al potencial de crecimiento en el segmento de híbridos y eléctricos. “Se trata de una oportunidad única para ofrecer vehículos que combinan diseño atractivo con la tecnología más avanzada, a valores competitivos”, expresó.

Se suma a la ola de autos chinos

En cuanto a la previsión de importaciones, se conoció que la compañía solicitó autorización para traer 2.209 unidades del ZS, 1.400 del MG3 y 165 del MG4. El Cyberster, por su mayor precio, tendrá una presencia mucho más limitada.

Con estos anuncios, MG busca posicionarse como una alternativa fresca frente a competidores tradicionales, sumándose a la ola de marcas chinas que desembarcaron en el país en el último tiempo. El desafío será conquistar a los consumidores argentinos con una propuesta que combina herencia británica, respaldo chino y la experiencia local de Eximar.