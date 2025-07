Fue un auto chico popular y ahora vuelve a la Argentina como SUV eléctrico

Es el primer eléctrico de Chevrolet, creado a partir del know how de sus socios chinos. Características y precio.

Chevrolet Spark Ya se vende en la Argentina, a $35.699.900.

General Motors decidió aprovechar el know how de su alianza SAIC GM Wuling en China y “clonar” el Baojun Yep Plus, un mini 4x4 eléctrico, para venderlo en mercados emergentes. De esta manera, el Spark EUV hereda una plataforma económica y un diseño cuadrado que recuerda más a un Suzuki Jimny que al simpático citycar de antaño.