Colapinto habló a horas del regreso de la acción en la Fórmula 1 y celebró el aniversario de su debut en la máxima

El piloto de la escudería Alpine se prepara para correr en Zandvoort luego de las vacaciones, en un fin de semana donde se apoderó la nostalgia.

Franco Colapinto dejó atrás el período de vacaciones y ya piensa en el regreso de la actividad en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos que se disputará este fin de semana en el circuito de Zandvoort, en una fecha especial para el piloto con carga emocional por el recuerdo.

El joven representante de Argentina en la máxima categoría del automovilismo mundial explicó la particularidad que tendrá el próximo fin de semana de carrera: "Este fin de semana marca el primer aniversario de mi debut en la Fórmula 1 . Ha sido un año frenético, con muchos altibajos, pero todo ha contribuido a mi desarrollo. El tiempo se presenta bastante irregular, así que intentaremos aprovechar todas las oportunidades para conseguir un resultado positivo este otoño", analizó. Es que este 27 de agosto se cumplió un año desde que la escudería británica le confirmó a Colapinto que ocuparía una de las dos butacas luego de que el estadounidense Logan Sargeant sea despedido por malos resultados.

Por otra parte, Franco sumó: "Los Países Bajos ocupan un lugar especial en mi corazón, ya que pasé la mayor parte de mi carrera en las fórmulas de promoción con Van Amersfoort Racing y MP Motorsport, ambos equipos holandeses".

Colapinto-Alpine-Portada

A su vez el piloto afirmó que está "listo para retomar el ritmo y comenzar la segunda mitad de la temporada" y destacó al equipo de Alpine: "El equipo ha trabajado muy duro desde principios de año, por lo que estoy agradecido, y todos necesitaban un merecido descanso. Ahora nos centramos en las dos últimas rondas europeas del calendario antes de una serie de carreras en otros continentes".

El esperanzador mensaje de la Fórmula 1 para Colapinto de cara al 2026

El futuro de Franco Colapinto es incierto pero las esperanzas de que continúe en la grilla como piloto titular están latentes, principalmente en la escudería francesa Alpine que debe mejorar su rendimiento general para poder ser un equipo competitivo al menos en la mitad de la tabla.

A tan solo días para que vuelva la máxima categoría del automovilismo internacional con el Gran Premio de Zandvoort en Países Bajos, la Fórmula 1hizo una valoración en su cuenta de Instagram con respecto a Colapinto y dejó un mensaje esperanzador que remarca el talento del joven piloto de tan solo 22 años.

Franco Colapinto-Alpine-Portada

“Tras su participación en nueve carreras con Williams en 2024, Franco Colapinto volvió a incorporarse a un equipo a mitad de temporada, esta vez ocupando el segundo asiento de Alpine en lugar de Jack Doohan", recordó la F1 en su posteo y luego destacó: "Si bien hasta ahora no ha logrado puntuar, su velocidad natural es evidente, sin alejarse nunca de su compañero Pierre Gasly. Intentará convertir su experiencia en puntos para consolidar su posición en la parrilla de 2026”.

Solo el talento no alcanza para ser competitivo en la categoría. El jefe de la escudería francesa Flavio Briatore sabe que su equipo debe dar un giro de 360° para poner en condiciones al monoplaza y tener buenos rendimientos con el equipo en las intervenciones durante la carrera. "Espero que todos vuelvan del parón veraniego con mucha determinación y espíritu de lucha”, le advirtió Briatore a su equipo.