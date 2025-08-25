De yates de lujo a otros deportes: las mejores fotos de las vacaciones en la Fórmula 1

Esta semana, La Máxima regresa a la competencia, al mismo tiempo que en las redes circularon imágenes de las vacaciones de los pilotos.

Después del receso de verano, la Fórmula 1 volverá a las pistas esta semana con el Gran Premio de Países Bajos . Los 20 pilotos de la categoría aprovecharon los 21 días de vacaciones para descansar junto a sus familias y sus parejas en destinos paradisiacos. Vale destacar que el receso, que se extiende desde el 3 hasta el 29 de agosto, constituye la única pausa prolongada en el calendario actual.

Uno de los grandes animadores durante las vacaciones de la F1 fue Franco Colapinto , quien se mostró muy activo en redes sociales. Sobre el final de los días de descanso, el piloto argentino de Alpine subió varias imágenes y videos para mostrar la intimidad: "Ya me estaba aburriendo de tantas vacaciones que empiecen las carreras dale locoooo”. El pilarense disfrutó en el mar junto al productor musical Bizarrap y otros amigos, con quienes se mostró en un yate. Además, entrenó constantemente y se mostró andando en bici por diferentes rutas.

Charles Leclerc viajó con su pareja, Alexandra Saint-Mleux, a la Costa Esmeralda y Porto Cervo en Cerdeña, y luego se reunió con su familia en Saint-Tropez. Por su parte, el siete veces campeón Lewis Hamilton eligió la isla griega de Paros para su descanso, donde se mostró con su perro, Roscoe.

Pierre Gasly, compañero de Colapinto, publicó una actualización enigmática sobre un nuevo producto y luego se mostró junto a su pareja, Francisca “Kika” Cerqueira Gomes, y su familia, disfrutando del golf, el karting y el tiempo libre, aparentemente en el Algarve.

Lando Norris, aspirante al título con McLaren, eligió Ámsterdam como punto de partida y se alojó en la Suite Van Loon del Hotel Waldorf Astoria, un establecimiento de cinco estrellas. Posteriormente, fue visto en Ibiza junto a su pareja, Margarida Corceiro, y también asistió a la Copa Mundial de Esports. Oscar Piastri, líder del campeonato, compartió tiempo con su equipo antes de viajar a destinos tropicales junto a Lily Zneimer; las imágenes en su Instagram sugieren visitas a Mykonos y al Golfo de Orosei, en la costa este de Cerdeña.

George Russell, piloto de Mercedes, fue fotografiado junto a Carmen Montero Mundt en un yate, donde también encontró espacio para entrenar en la cubierta. Las imágenes posteriores lo muestran en la costa amalfitana, Italia. Su compañero, el novato Andrea Kimi Antonelli optó por Grecia para pasar tiempo con familiares y amigos.

Max Verstappen, cuatro veces campeón y actual defensor del título, compartió momentos con su familia y su hija recién nacida, Lily, practicando e-foiling a bordo de su yate en Cerdeña. En los Dolomitas, Alex Albon disfrutó de la naturaleza junto a su pareja, Lily He, y posteriormente ambos fueron vistos navegando y pasando tiempo en Cerdeña. El español Carlos Sainz compartió jornadas en un yate con su padre y otros familiares.

Mientras Fernando Alonso optó por el silencio mediático durante el receso, su compañero Lance Stroll aprovechó para navegar, jugar al golf y, según su publicación en Instagram, practicar rally. Esteban Ocón, acompañado por Flavy Barla y su familia, también eligió el yate como refugio vacacional, con imágenes que sugieren una estancia en Cerdeña.

El piloto de Haas, Oliver Bearman, celebró el cumpleaños número 18 de su hermano conduciendo vehículos especiales como un Nissan Skyline R34 GT-R, un Ford Mustang y un BMW de drift. Nico Hulkenberg compartió momentos familiares junto a su esposa, Egle Ruskyte, y su hija en el mar, con publicaciones que indican una visita a Turquía. Finalmente, el joven Gabriel Bortoleto de Sauber dedicó parte de sus vacaciones al karting con su familia y a probar un nuevo coche de serie, además de entregar el trofeo de la Serie a César Ramos, ganador de la segunda carrera en Curvelo.

