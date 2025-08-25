Escándalo en las redes: pelea entre periodistas de TyC Sports y TNT Sports

Las discusiones de fútbol en las plataformas digitales se volvieron una cuestión cada vez más común entre compañeros de profesión.

Un nuevo cruce entre periodistas deportivos encendió las redes sociales y dejó al descubierto las tensiones que existen entre colegas de los principales medios que cubren el fútbol argentino. Esta vez, el conflicto fue protagonizado por Fabián Godoy , periodista de TNT Sports y D Sports , y Guido Glait , figura reconocida de TyC Sports , a raíz de una publicación irónica que Glait hizo sobre un partido de la Liga Profesional .

Todo comenzó cuando, en tono burlón, Glait escribió en su cuenta de X (ex Twitter): "Voy a contar algo que no sabe absolutamente nadie: en estos momentos están jugando Riestra y Sarmiento."

El mensaje hacía alusión al escaso interés general que suele despertar un duelo entre esos dos equipos, enmarcado dentro de una Primera División que muchas veces es cuestionada por su nivel futbolístico.

Sin embargo, el comentario no cayó bien en el ambiente, especialmente entre quienes estaban trabajando en la cobertura del partido. Fabián Godoy, uno de los periodistas presentes en la transmisión, respondió citando el tuit de Glait y expresó con dureza: "Es una pena grande este comentario. Primero por la falta de respeto a los equipos involucrados, a sus hinchas y a quienes llevamos adelante la transmisión con todo profesionalismo. Esa mirada sesgada es la que después genera la bronca del público hacia nuestro rubro."

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fabig08/status/1960082063232577871?t=WFsLGT_3J2p0y_ZI_pcN1g&s=08&partner=&hide_thread=false Es una pena grande este comentario. Primero por la falta de respeto a los equipos involucrados, a sus hinchas y a quienes llevamos adelante la transmisión con todo profesionalismo. Esa mirada sesgada es la que después genera la bronca del público hacia nuestro rubro. https://t.co/nUZcUoTMvS — Fabián Godoy (@fabig08) August 25, 2025

¿Cómo salió el partido entre Deportivo Riestra y Sarmiento?

Deportivo Riestra consiguió un triunfo contundente al derrotar por 3-0 a Sarmiento de Junín en el Guillermo Laza por el partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura.

El equipo de Gustavo Benítez mostró efectividad en los momentos clave y se llevó tres puntos valiosos que lo impulsan en la tabla, mientras que el “Verde” padeció su falta de definición y se quedó con las manos vacías.

El arranque del partido fue intenso y parejo, aunque Riestra supo sacar provecho de la pelota parada. A los 18 minutos, Cristian Paz abrió el marcador con un remate desde muy cerca tras un córner ejecutado por Pedro Ramírez.

El tanto descolocó a Sarmiento, que respondió con remates de Jonatan Gómez y Joaquín Ardaiz, pero sin puntería. El local, por su parte, cerró la primera mitad con solidez defensiva y con la ventaja mínima.

En el complemento, Riestra salió decidido a liquidar el encuentro. A los 23 minutos, Jonathan Herrera amplió la diferencia con un remate de zurda tras la asistencia de Alexander Díaz.

El gol fue un golpe duro para el equipo de Junín, que intentó reaccionar con los ingresos de Lucas Pratto y Yair Arismendi, pero se topó con la firmeza del conjunto del Bajo Flores, que supo manejar los tiempos del partido.

La goleada se concretó a los 43 minutos, cuando Nicolás Benegas definió cruzado tras una asistencia de Jonatan Goitía para poner el 3-0 definitivo.

Con el resultado ya asegurado, Riestra se dedicó a controlar el trámite, mientras que Sarmiento mostró impotencia en sus intentos ofensivos, repitiendo centros y remates lejanos sin claridad.

Riestra fue práctico, efectivo y golpeó en los momentos justos, en la que consiguió posicionarse en el tercer puesto de la Zona B con un punto menos que San Lorenzo y River, mientras que Sarmiento se fue preocupado, con la certeza de que deberá mejorar su funcionamiento y capacidad de reacción si no quiere seguir perdiendo terreno en el campeonato en el que quedó en la undécima posición con seis unidades.

Síntesis del partido entre Riestra vs. Sarmiento por la sexta fecha del Torneo Clausura

Torneo Clausura 2025

Fecha 6

Riestra 3 – 0 Sarmiento

Estadio: Guillermo Laza

Guillermo Laza Árbitro: Pablo Echavarrria.

Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Rodrigo Gallo, Pedro Ramírez, Milton Céliz, Pablo Monje, Alexander Díaz, Antony Alonso, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz, Carlos Villalba, Julián Contrera, Jonatan Gómez, Gastón González, Joaquín Ardaiz, Iván Morales. DT: Facundo Sava.

Goles en el primer tiempo: 18m Cristian Paz (DR).

Goles en el segundo tiempo: 23m Jonathan Herrera (DR), 43m Nicolas Benegas (DR).

Cambios en el primer tiempo: 42m Juan Cruz Randazzo por Rodrigo Gallo (DR).

Cambios en el segundo tiempo: 1m Santiago Rodriguez por Gabriel Diaz (S), 24m Jonathan Goitia por Pablo Monje (DR), 25m Nicolas Benegas por Jonathan Herrera (DR), Lucas Pratto por Iván Morales (S), Yair Arismendi por Julián Contrera (S), 32m Carlos Gugenheim por Alexander Diaz (DR), Santiago Vera por Antony Alonso (DR), 39m Elian Gimenez por Jonatan Gomez (S).