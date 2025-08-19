El crudo descargo de Gimena Accardi: "Cerré todo, no me quiero suicidar"

La actriz y ex mujer de Nicolás Vázquez rompió el silencio, fue contundente al referirse a su separación y explicó qué decisión tomó con las redes sociales.

Gimena Accardi confirmó este martes en su programa de streaming en Olga que le fue infiel a Nicolás Vázquez con una persona “random”. La actriz decidió romper el silencio tras las especulaciones y poner paños fríos al escándalo que involucra a Andrés Gil , compañero de elenco, y pareja de Cande Vetrano.

En declaraciones a la prensa, Accardi reconoció que fue infiel y que pese a todo Nicolás “me abrazó y me perdonó” y que las explicaciones sobre lo que ella llamó “una cañita al aire” eran para su marido y no para el público. “Bastante dolor tengo de haberle causado un dolor a Nicolás”, remarcó.

En medio de los rumores que señalan a Andrés Gil como el tercero en discordia, Gimena fue contundente: “Necesito frenar porque hay terceros que no tienen nada que ver” refiriéndose al actor y compañero de teatro en la obra “En otras palabras”.

Además, se mostró aliviada al reconocer que se corra el foco de atención en Nicolás. “Nico es un señor. Recibió el mismo hostigamiento que yo, solo que él no hizo nada cuando se lo vinculó con dos compañeras de elenco”, explicó la actriz que tomó la decisión de cerrar sus redes sociales.

Respecto a esto, Accardi aseguró que es “demasiado el odio y el hostigamiento” en redes y que decidió a partir de esto cerrar todo. “No estoy leyendo nada porque no me quiero suicidar mañana. Prefiero no saberlo ni leer por mi salud mental”, dijo.

El video donde Gimena Accardi confirma la infidelidad a Nico Vázquez

Tras intensas jornadas de rumores y especulaciones, la reconocida actriz Gimena Accardi rompió el silencio para confrontar de manera directa las versiones que circulaban en diversos medios de comunicación sobre su reciente separación del actor y productor Nicolás Vázquez.

En un extenso y emotivo descargo, la artista se hizo eco de los comentarios vertidos en el programa de televisión LAM y ofreció una versión de los hechos que, si bien admitió un error, desmintió categóricamente la identidad del supuesto tercero en discordia.

La declaración de Accardi, realizada en el streaming de Olga, buscó poner un freno a las habladurías y aclarar el panorama sobre un vínculo que, a pesar del quiebre sentimental, mantiene una profunda base de amor y respeto mutuo.

La actriz inició su monólogo con una confesión sobre su estado anímico, revelando que se encuentra "sin dormir, angustiada" y "mal" debido a la situación que la ha colocado en el "ojo de la tormenta". Su necesidad de hablar, explicó, surgió de la urgencia por "aclarar un par de cosas" que considera cruciales para limpiar el nombre de personas ajenas a la ruptura.

Gimena Accardi confesó la infidelidad a Nico Vázquez

Aunque señaló que los asuntos de pareja deberían permanecer en la esfera de lo privado, sintió que el nivel de escrutinio público la obligaba a salir a dar la cara. Aseguró que lo ocurrido fue un tema "hablado en cuatro paredes, en la intimidad y en la privacidad", y que su resolución fue un acuerdo alcanzado entre dos personas que compartieron casi dos décadas de sus vidas.