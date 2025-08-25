Con un error insólito de Borja, a River se le escapó sobre el final ante Lanús

El Millonario lo ganaba por 1 a 0 y en el último minuto del adicionado el Granate convirtió el empate agónico.

River igualó este lunes como visitante por 1-1 ante Lanús , en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Néstor Díaz Pérez.

El único gol del encuentro para el Millonario lo convirtió el lateral derecho Gonzalo Montiel , a los 32 minutos del segundo tiempo, mientras que Rodrigo Castillo anotó el del empate, a los 50 del mismo periodo.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo alcanzó el liderato en solitario del Grupo B del campeonato local con 12 unidades, a uno de ventaja de Vélez. Ahora, se medirá ante Unión de Santa Fe, el próximo jueves desde las 21:15, por los octavos de final de la Copa Argentina. Luego, recibirá a San Martín de San Juan el domingo 31 de agosto a partir de las 19:15.

Por su parte, el “Granate” no pudo sumar de a tres por tercera vez consecutiva en el certamen, luego de tres victorias al hilo en las primeras jornadas y de haber logrado el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras haber dejado en el camino a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Así fue el empate entre River y Lanús

En un inicio de partido que tuvo pocas oportunidades para ambos equipos, Miguel Ángel Borja dejó pasar una ocasión única: apenas a los 2 minutos, Matías Galarza puso un centro preciso que dejó al colombiano solo y con el arco libre, pero elevó su remate por encima del travesaño.

La primera para Lanús llegó recién a los 27 minutos, de contra. A partir de ese momento, el local empezó a avisar y Marcelo Gallardo mostró signos de descontento. A los 38', Franco Armani salvó el arco Millonario al tapar un buen remate de Marcelino Moreno.

El entrenador del equipo de Núñez, preocupado por el rendimiento, mandó a calentar a tres figuras y habituales titulares como Gonzalo Montiel, Juanfer Quintero, Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

En el complemento, Gallardo hizo dos cambios: ingresaron Quintero y Salas, en lugar de Maximiliano Meza y Borja. Las modificaciones dieron su resultado y durante los primeros minutos se vio un equipo más activo, con una notable actuación del ex Racing que tuvo dos ocasiones de gol.

A los 30 minutos del segundo tiempo, antes de un tiro de esquina, el entrenador iba a sustituir a Giuliano Galoppo. Fue el propio jugador que le pidió que haga el cambio luego de la pelota parada y terminó dándole la asistencia a Gonzalo Montiel para el primer gol de River en el encuentro.

Luego del gol, Lanús lejos de irse del partido, empujó en búsqueda del empate que finalmente llegó en el último minuto de adicionado. Tras un centro, que tuvo un desvío, Rodrgio Castillo convirtió el gol para el 1 a 1.

Síntesis de Lanús – River por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025

Torneo Clausura 2025

Zona B – Fecha 6

Lanús 1 – 1 River

Estadio: Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Yamil Possi.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Alexis Segovia; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

River: Franco Armani; Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza; Juan Cruz Meza, Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Gol en el segundo tiempo: 32m Gonzalo Montiel (R); 50m Rodrigo Castillo (L)

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Juan Fernando Quintero por Juan Cruz Meza (R); al inicio Maximiliano Salas por Miguel Borja (R); 12m Franco Watson por Alexis Segovia (L); 18m Gonzalo Montiel por Sebastián Boselli (R); 18m Sebastián Driussi por Facundo Colidio (R); 29m Armando Méndez por Gonzalo Pérez (L); 30m Dylan Aquino por Eduardo Salvio (L); 33m Giorgio Costantini por Giuliano Galoppo (R); 42m Alexis Canelo por Alexis Canelo (L); 42m Walter Bou por Agustín Medina (L).