"Me dio absolutamente todo": Un histórico de River se despidió del club con una emotiva carta

Un mediocampista del millonario dijo adiós y cerró su segunda etapa con el club. El emocionante posteo junto a su familia.

Vélez presentó un nuevo refuerzo de jerarquía para su plantel para fortalecer la convicción de ir a buscar la Copa Libertadores que lo tiene entre los ocho mejores equipos del continente al igual que River, Racing y Estudiantes de La Plata. Ya con Rodrigo Aliendro siendo el eje del equipo y con la decisión de mantener en su plantel a Maher Carrizo, el Fortín presentó a Manuel Lanzini para darle más dinámica al ataque.

"El talentoso mediocampista, con un breve paso en nuestras Divisiones Inferiores, regresa al Fortín para convertirse en el quinto refuerzo de cara a un semestre cargado de grandes desafíos. Su recorrido lo consolidó como un volante de jerarquía, con visión de juego, capacidad para la conducción y desequilibrio en los últimos metros", escribió en las redes sociales la institución para el jugador.

El jugador sumó 150 partidos en River en los cuales convirtió 15 goles y 17 asistencias en dos etapas. El futbolista con paso por el fútbol europeo, firmó contrato con Vélez hasta el 31 de diciembre de 2026 y es el quinto refuerzo para Guillermo Barros Schelotto (llegaron también Rodrigo Aliendro, Lisandro Magallán, Álvaro Montero y Diego Valdez).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Velez/status/1958599611112989040&partner=&hide_thread=false Las palabras de @manulanzini para el hincha fortinero.



LANZINI ES DE VÉLEZ pic.twitter.com/dsWgarCxG2 — Vélez Sarsfield (@Velez) August 21, 2025

La carta completa de Lanzini a River en sus despedida

"Hoy me toca despedirme una vez más de este club que me dio absolutamente todo desde chico. Fue otra etapa hermosa, con aciertos y errores, porque no siempre las cosas salen como uno sueña, pero siempre traté de dejar lo mejor de mí dentro y fuera de la cancha.

Quiero agradecerle a Jorge por haberme abierto nuevamente las puertas del club, a mis compañeros por dejarme ser parte de un grupo humano increíble, lleno de valores que para mí son fundamentales, y al hincha, porque más allá de las diferencias que puedan surgir, saben que siempre defendí esta camiseta con el corazón.

Me llevo recuerdos imborrables: volver a salir campeón, reencontrarme con un gol en el clásico y, sobre todo, el orgullo de haber representado a River una vez más.

¡Gracias de corazón, familia riverplatense!".

Posteo Lanzini

River jugó con uno menos, sufrió y pasó a cuartos de final por penales

River avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer en definición por penales por 3-1 a Libertad de Paraguay, luego de igualar 1-1 en el tiempo regular, en un partido disputado en el Monumental. El resultado global fue de 1-1, ya que en el partido de ida en Asunción ambos conjuntos empataron sin goles.

El arquero del Millonario Franco Armani atajó el penal de Marcelo Fernández, mientras que Jorge Recalde estrelló el suyo en el palo y Hernesto Caballero lo envió desviado por el sector derecho del arco.

Para el elenco argentino convirtieron Ignacio Fernández, Miguel Borja y Lucas Martínez Quarta. Por su parte, el disparo de Marcos Acuña fue tapado por el guardameta Martin Silva. En tanto, para los dirigidos por Sergio Aquino anotó únicamente Diego Viera.

Los primeros noventa minutos finalizaron en empate 1-1, con un gol de Sebastián Driussi, a los 29 minutos del primer tiempo para los comandados por Marcelo Gallardo, mientras que Robert Rojas igualó el duelo a los 43’ del mismo periodo.

Con este resultado, el conjunto de Núñez se medirá ante Palmeiras —que eliminó por 4-0 global a Universitario de Perú— en los cuartos de final del torneo internacional más importante del continente. Ahora, deberán visitar a Lanús el lunes 29 de agosto desde las 21:15 por la sexta jornada del Torneo Clausura.

Así fue la victoria de River por penales ante Libertad

El Millonario comenzó tomando el protagonismo del encuentro, pero los paraguayos dejaron en claro que no iban a ser meros espectadores desde el comienzo, ya que aguardaron agazapados para salir de contra y crearon peligro en los primeros minutos.

A los 28 minutos del primero tiempo, luego de una buena jugada colectiva tras un cambio de frente de Nacho Fernández y un pase exquisito del Huevo Acuña, Facundo Colidio remató al travesaño y Sebastián Driussi recogió el rebote para poner el 1 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1958695943118692779&partner=&hide_thread=false ¡¡PALOMITA DE DRIUSSI Y RIVER LE GANA 1-0 A LIBERTAD!!



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/iC6xgBtlWc — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

A los 42 minutos, Libertad dio la sorpresa desde su fuerte: la pelota parada. El ex River, Robert Rojas, convirtió desde el tiro de esquina luego de que Franco Armani se quedara a mitad de camino en el centro.

El segundo tiempo para el Millonario arrancó complicado: Giuliano Galoppo se fue expulsado a los 7 minutos por doble amarilla y más tarde, el goleador de la jornada Driussi debió salir lesionado y en su lugar ingresó Miguel Ángel Borja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1958706697905545707&partner=&hide_thread=false ¡EXPULSADO GALOPPO EN EL COMIENZO DEL ST Y RIVER, EMPATANDO 1-1 CON LIBERTAD, SE QUEDA CON UNO MENOS!



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ngtyCZqiWa — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

Perjudicado por la inferioridad numérica, Libertad tuvo más oportunidades y, de haber estado más preciso, podría haber ganado el partido en los 90 minutos. River sufrió y llegó a los penales con lo justo, mientras que el público silbó el desempeño de los jugadores. En la serie de penales, River se impuso por 3 a 1 con una gran actuación de Armani.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1958720050384298233&partner=&hide_thread=false ¡¡¡ARMANI ATAJÓ EL ÚLTIMO PENAL Y RIVER ESTÁ EN CUARTOS DE FINAL!!!



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8R5JoFwE1N — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

Las formaciones de River vs Libertad por Copa Libertadores

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Libertad: Martín Silva; Matías Espinoza, Miguel Jacquet, Robert Rojas, Néstor Giménez; Iván Franco, Hugo Fernández, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Joaquín Bogarín y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.