La furia de Marcelo Gallardo con un periodista tras el pase a cuartos de final de Libertadores

El entrenador de River se cruzó con un periodista en conferencia de prensa tras eliminar a Libertad de Paraguay en la tanda de penales.

River sacó adelante un partido duro contra Libertad de Paraguay en el que tuvo que lidiar con la expulsión de Giuliano Galoppo a los 52 minutos de partido para poder contener la superioridad numérica para llevar la definición desde el punto de penal. Luego de ocho tandas al hilo siendo derrotados, el millonario se hizo fuerte y logró la victoria que lo depositó en la próxima fase.

Ya en conferencia de prensa Marcelo Gallardo analizó el encuentro desarrollado en el Más Monumental. Lo llamativo fue el tenso cruce que tuvo con un periodista cuando le preguntó si le generaba preocupación el rendimiento exhibido en el complemento. "Ya hice el análisis, ¿viste lo que dije? Te contesté, no lo quiero repetir, cambiá la pregunta ", dijo y agregó: "No lo perdimos , si eso esperabas, no lo perdimos . Te dije, la noche era oscura para nosotros así que contento de haber pasado, voy a disfrutar de esta noche porque cuando no jugás bien y viene mal parida la cosa, a veces cae la moneda para este lado. Quisimos jugar de igual manera con un hombre menos y eso nos confundió".

Con un humor mutado y con expresiones de enojo, Gallardo apuntó: "Vamos a enfrentarnos a un rival candidato a ganar la Copa y lo vamos a medir con mucha expectativa de que vamos a llegar mejor que lo que estamos hoy". En su relato el entrenador millonario se despidió de una forma particular: " Me voy a disfrutar la noch e, discúlpenme".

Análisis del partido: "Arrancamos muy bien, hicimos lo que teníamos pensado ante un rival que jugó muy buen partido y después del gol jugamos bien hasta los 35 minutos, nos quedamos un poquito, perdimos el control y el gol de pelota parada nos hizo un poco de daño. Y en el segundo tiempo la expulsión de Giuliano Galoppo nos cambia todo y al jugar con un hombre menos intentando seguir igual -porque no hubo una pausa- nos equivocamos, más allá de ganar se nos hizo difícil dominar el partido".

"Los jugadores, más allá de lo futbolístico, pusieron los que tenían que poner y en los penales por fin se nos da una para este lado. Lo que era oscuro para en el segundo tiempo para nosotros finalmente se iluminó. La gente contagió ante esa mala energía en los penales. Ayudó al equipo en ese momento, finamente se dio y el Flaco termina atajando el penal decisivo, una vez para este lado no estaba mal".

La cabeza puesta en Palmeiras: "El análisis futbolístico del segundo tiempo ya pasa a segundo plano, había mucho nerviosismo y deseos de ganar aunque fuera en inferioridad numérica. Ahora tenemos que recuperar un montón de jugadores para encontrar la regularidad, en algunos momentos hay que saber sufrir, y si hay que sufrir para terminar como terminamos, bienvenido sea sufrir".

Las ausencias y la expulsión de Galoppo: "No son excusas pero la lesión de Paulo Díaz, la expulsión de (Giuliano) Galoppo, la lesión de (Sebastián) Driussi en el mismo tobillo, (Lucas) Martínez Quarta que venía de una inactividad y jugó todo el partido, todo fue no llegar del todo bien y las cosas cuando a veces no se presentan favorables -aunque jugamos muy bien el primer tiempo, pudimos hacer el segundo y la pelota parada no la jugamos bien y justo Robert Rojas nos hace el gol- parecía que todo iba a salir mal esta noche".