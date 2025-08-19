Sorpresa: el Diablito Echeverri es nuevo jugador del Bayer Leverkusen

Sin lugar en el Manchester City, el joven talento argentino continuará su carrera en el fútbol la Bundesliga.

En los últimos días del mercado de pases de verano del fútbol de Europa, la llegada del Diablito Echeverri al Bayer Leverkusen es la noticia más importante de este martes. El jugador argentino formado en River, recientemente citado a la selección mayor, continuará su carrera en la Bundesliga.