Sorpresa: el Diablito Echeverri es nuevo jugador del Bayer Leverkusen
Sin lugar en el Manchester City, el joven talento argentino continuará su carrera en el fútbol la Bundesliga.
En los últimos días del mercado de pases de verano del fútbol de Europa, la llegada del Diablito Echeverri al Bayer Leverkusen es la noticia más importante de este martes. El jugador argentino formado en River, recientemente citado a la selección mayor, continuará su carrera en la Bundesliga.
Así lo informó en sus redes sociales el periodista Fabrizio Romano. "¡Claudio Echeverri al Bayer Leverkusen! ¡Aquí vamos! Acuerdo con el Manchester City para cesión directa. Sin cláusula de compra, salario cubierto por el Leverkusen y Echeverri ya en camino a revisión médica esta noche", escribió el italiano en sus redes.
