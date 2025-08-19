Sacudón en el Federal A: Deportivo Rincón echó al técnico por segunda vez en el año

La decisión de la dirigencia se dio después del partido que el León perdió en Córdoba ante Argentino de Monte Maíz.

Después de los escándalos arbitrales en el fútbol argentino, que incluyeron al Federal A, el martes comenzó con una noticia fuerte. Es que Deportivo Rincón informó que Duilio Botella no continuará como entrenador del León en lo que resta de la temporada. La decisión de la dirigencia se dio tras la caída por 2 a 0 ante Argentino de Monte Maíz.

El representante neuquino en la tercera división del fútbol nacional está disputando la zona Campeonato y sigue con chances de clasificar a los cruces de cuartos de final por el primer ascenso.

La gran falencia que ha tenido Rincón bajo el mando de Botella es el desempeño en condición de visitante. Desde que llegó el técnico a comienzos de mayo, el equipo no ganó fuera de casa.

ON - Futbol Cipolletti vs Rincon (14).jpg Duilio Botella es el entrenador de Deportivo Rincón. Omar Novoa

De todas formas, la noticia no dejar de ser sorpresiva, ya que es el segundo técnico echado en lo que va del año, luego de la misma decisión tomada con Alejandro Abaurre el 28 de abril pasado.

Aquella vez, Castro también dirigió en forma interina al equipo en la derrota como visitante ante Olimpo en Bahía y luego de la misma asumió Botella.

El comunicado del club

"Deportivo Rincón informa que Duilio Botella dejó de ser el entrenador del plantel mayor que disputa el Federal A. En su lugar, y de manera interina, Pablo Castro asumirá la conducción técnica del equipo. Agradecemos a Botella y su cuerpo técnico por el trabajo realizado y les deseamos o mejor en el futuro".

Deportivo Rincón suma 5 puntos en la zona A de la segunda fase y está a dos unidades de los puestos de clasificación. El próximo fin de semana, el equipo neuquino será local de Kimberley y tiene que ganar si pretende mantenerse con chances.

tabla federal a 17 de agosto posiciones

En cuanto a los números globales, la campaña del León bajo el mando de Botella fue muy irregular. Ganó cinco partidos, todos de local, empató cuatro y perdió seis, todos de visitante. En la gestión del DT, el equipo anotó 12 goles y recibió 15.

El triunfo contra Cipolletti fue el único éxito en los últimos seis encuentros, un número bajo para las pretensiones que se sabe tiene Rincón.

Qué dijo el presidente

La noticia impactó porque más allá de los resultados, es la segunda decisión idéntica que Rincón toma en cuestión de 100 días. Por eso se consultó a los responsables de la institución.

"Necesitábamos cambiar algunos aspectos. Tuvimos algunas charlas y no nos hemos puesto de acuerdo. Los resultados van de la mano. Estamos en una instancia más que importante y necesitamos acomodar algunas cosas, por eso la decisión que se tomó. De interino va a estar Pablo Castro con su cuerpo técnico, confiamos en el trabajo de él. Lo conocemos hace años, sabemos lo profesional que es", dijo Aníbal Villalba, presidente del club.

"Con los objetivos claros, necesitábamos hacer un cambio para mejorar, por lo menos lo que vemos nosotros. No hay nada más que decir, no es nada raro. No hubo discusiones ni nada con el cuerpo técnico anterior, simplemente no nos pusimos de acuerdo en algunos temas y por eso tomamos la decisión", finalizó el dirigente.