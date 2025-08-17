Deportivo Rincón no pudo aguantar en Córdoba y cayó ante Argentino de Monte Maíz

El León neuquino jugó una hora con uno menos por la expulsión de Germán Cervera y lo perdió sobre el final.

Luego de la victoria agónica de la semana pasada, Deportivo Rincón no le pudo dar continuidad a su buen momento. El León neuquino sufrió una expulsión temprana de su goleador y en el segundo tiempo terminó perdiendo 2 a 0 ante Argentino de Monte Maíz , en el duelo válido por la quinta fecha de la zona Campeonato del Federal A .

Alejandro Sánchez fue la figura excluyente de su equipo y del partido con sus atajadas, pero no pudo evitar las caídas de su valla en el final del encuentro.

El Oso ya había tenido intervenciones fundamentales en la etapa inicial. Primero ante Maximiliano Correa y luego ante Leandro Larrea, Sánchez mostró su jerarquía para mantener al León en partido.

deportivo rincón argentino de monte maíz (3)

A partir de la actuación de su arquero, Rincón se fue acomodando y tuvo la suya de la mano de Germán Cervera. El "9" le había dado la victoria al equipo neuquino contra Cipo la semana anterior y se ganó su lugar desde el arranque, pero esta vez no pudo con el arquero Bonet.

Para colmo, pasando los 27', el juez Benites vio un golpe del delantero visitante sobre el defensor Iván Amaya y lo expulsó, dejando con uno menos al equipo de Duilio Botella cuando faltaba más de una hora de partido.

Ya en el complemento, Argentino tuvo la iniciativa, pero Rincón presentó batalla con el cambio de Carlos Esteves por Riquelme para acomodar la defensa.

Igualmente, el Oso Sánchez tuvo que volver a aparecer ante los intentos de Correa y Paulo Oballes.

deportivo rincón argentino de monte maíz oso sánchez

El León estuvo a punto de dar el golpe cuando a los 31' el ingresado Ramón Villalba le pasó cerca al primero, pero tres minutos después el local sí fue efectivo.

Desde el banco había saltado el histórico Ramón Lentini, quien aprovechó un centro pasado para cabecear al gol y abrirle el camino a la victoria a Argentino.

Con uno menos y abajo en el marcador, la chance de traerse algo a Neuquén quedó más y más lejos. Ya jugado en ofensiva y en inferioridad numérica, la visita padeció los últimos 15 minutos.

Para colmo, a los 44' Lentini volvió a aparecer con su olfato de gol para capturar un rebote suelto y mandarla a guardar, liquidando el pleito.

La derrota duele para Rincón, porque sigue sin sumar de a tres como visitante desde abril y permanece afuera de la zona de clasificación a cuartos de final.

tabla federal a 17 de agosto posiciones

SÍNTESIS

Argentino MM: Alexis Bonet; Elían Coronas, Hugo Vera, Iván Amaya y Matías Barbero; Gianfranco Baier, Leonardo López, Leandro Larrea, Maximiliano Correa; Paulo Oballes y Martín Vera. DT: Carlos Mazzolla

Rincón: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Jonathan Chacón, Federico Moreno y Ezequiel Ávila; Facundo Miguel, Edgardo Cano y Daniel Carrasco; Fernando Pettinerolli, Germán Cervera y Fernando Riquelme. DT: Duilio Botella

Goles: ST 35 y 45 Ramón Lentini

Expulsado: PT 27 Cervera (DR)

Árbitro: Gustavo Benites

Estadio: Modesto Marrone, Monte Maíz