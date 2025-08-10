Deportivo Rincón se sube al camión de Germán, su goleador agónico

El delantero metió el tanto decisivo contra Cipo en el minuto 50 del segundo tiempo y mantiene viva sus ilusiones de pelear por el ascenso.

El artista popular riojano Sergio Galleguillo publicó en 2011 su conocido tema "El Camión de Germán" , inspirada en la historia real de Germán Nieto y su camión Ford 700 modelo 1981. Deportivo Rincón tiene a su Germán de apellido Cervera , autor del agónico tanto contra Cipo el último sábado y también se subió al camión de la ilusión en el Federal A.

El delantero ganó en las alturas del área rival a los 50 minutos del segundo tiempo y con su frentazo tras un lateral largo le dio la victoria al León del norte neuquino.

"Muy contento porque todos los delanteros trabajan para eso. Por ahí a uno no le toca meter y son momentos, son rachas. Siempre trabajo para el equipo y convertir un gol es muy importante", comenzó diciendo Cervera a LMNeuquén tras el partido.

"Un saque lateral al área, aprovechando que la cancha tiene dimensiones chicas, pude ganar en el primer palo, cabecear y entró", describió sobre la jugada del gol.

Rincón fue superior a Cipolletti. Generó más opciones, sobre todo en el primer tiempo, y los últimos diez minutos del partido fue el equipo que tuvo la postura para ir a buscarlo.

"Durante todo el partido lo fuimos buscando, tuvimos varias opciones de gol. No se venía dando y ahí en la última por suerte me tocó a mi convertir y estoy muy contento por eso, porque pudimos ganar un partido muy difícil contra un rival que ya conocíamos, con las características de Cipo hoy en día, así que contento por la victoria", señaló el atacante.

ON - Futbol Rincon vs Cipolletti (22) Omar Novoa

El trámite del partido favoreció al local, que se impuso en el siempre difícil césped sintético, una superficie que al León lo beneficia. "Ellos mismos lo decían, que era muy trabado. Ellos salieron primeros de la zona, sabemos lo que eran, iba a ser así el partido. Por suerte se pudo abrir el partido así y quedarnos con los tres puntos", sentenció Cervera, que llegó a cinco tantos en la temporada y es uno de los tres goleadores del equipo junto a Facundo Miguel y Fernando Riquelme con esa misma cantidad.

Los objetivos claros

El capitán, Jonathan Chacón, es uno de los líderes de Rincón, tanto dentro como afuera de la cancha. "Estamos tranquilos, queremos cumplir los objetivos que es meternos en cuartos de final y en la Copa Argentina. Siempre para adelante", subrayó el marcador central tras ganarle a Cipo.

"Fue un partido duro, creo que nos merecíamos la victoria. Intentamos todo el partido, ellos no tuvieron prácticamente nada. Contentos porque se ganó en la última", dijo aliviado.

El León no había ganado en los otros tres partidos de la zona Campeonato, pero el sábado se sacó la espina y ahora pelea arriba en la tabla.

"No veníamos ganando, pero veníamos demostrando que estamos para pelear, hoy también lo demostramos. Más allá del partido de Bolívar, que fue un partido aparte, contra Atenas y Olimpo creo que lo merecíamos también. Pero bueno, así es el fútbol. Hoy lo intentamos nuevamente y se nos dio", agregó.

En Rincón sabían que el partido contra Cipo era fundamental, porque el albinegro venía de ganar la zona en la fase regular y con la confianza arriba. "Un rival difícil que hizo un buen torneo, no hay que sacarle mérito. Pero hay que reconocer que hoy fuimos superiores", cerró Chacón.

La tabla

El domingo, la fecha se completó con los empates de Villa Mitre y Olimpo 1 a 1 y Costa Brava-Atenas con el mismo resultado. El sábado, el otro que pudo ganar fue Argentino de Monte Maíz, que se impuso 2-1 sobre Kimberley. Quedan cuatro fechas y todo puede pasar en el grupo.