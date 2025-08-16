Deportivo Rincón y una visita de alto riesgo ante Argentino de Monte Maíz

El León viene de ganarle a Cipo en el norte neuquino y llega en un gran momento en la zona Campeonato del Federal A.

Después de la agónica victoria del último domingo en casa, Deportivo Rincón viajó a Córdoba para visitar a Argentino de Monte Maíz este domingo desde las 15:30. El León está entonado y va en búsqueda de su primera victoria lejos de casa en la Fase Campeonato ante un rival que viene de ganarle a Kimberley en Mar del Plata.

El árbitro Gustavo Benites hará mover la pelota en el estadio Modesto Marrone. El juez oriundo de Salta tendrá la asistencia de Luciano Díaz y Diego Ocampo, mientras que Walter Cardozo completará la cuaterna arbitral.

El plantel azul y negro arribó a la provincia del centro del país y realizó una activación para llegar de la mejor manera al encuentro desde lo físico.

deportivo rincón entrenamiento (6)

Cómo llega el León

El único representante neuquino de la categoría festejó con furia el último domingo cuando el cronometro estaba llegando a su fin. EL gol de Germán Cervera llenó de energía al Depo y con los tres puntos suma cinco en la tabla quedando sextos con el mismo puntaje que Costa Brava.

El León está a un punto de la zona de clasificación a Copa Argentina, uno de los objetivos principales. También esta a dos de Atenas y Argentinos de Monte Maíz que marchan tercero y cuarto, en zona de clasificación a playoffs.

tabla federal a 10 de agosto

Los dirigidos por Duilio Botella no tienen victorias de visitante en esta instancia, pero si sumaron un punto importante en Bahía Blanca ante Olimpo, en un duelo donde tuvieron a maltraer por momentos al Aurinegro.

Rincón ya enfrentó al otro cordobés del grupo pero de local, en la Ciudad Deportiva, ante Atenas y fue empate sin goles.

Por el lado del "Raya", en el Modesto Marrone tiene una sola victoria y fue ante Cipolletti en la segunda fecha, lo que le significó la recuperación, porque había comenzado la fase campeonato con derrota en el Carminatti por 2 a 1 con Olimpo.

Los dirigidos por Carlos Mayor ya tuvieron su fecha libre en la tercera jornada de competencia y el último fin de semana en José Alberto Valle de Mar del Plata derrotaron al Dragón por 2 a 1, lo que los dejó con plena confianza para la quinta fecha.

El duelo entre ambos equipos será el primero en el historial. Argentino ascendió a la categoría en 2022 y está jugando su tercera temporada mientras que el Deportivo Rincón alcanzó el objetivo en 2024, siendo su segundo capítulo en el Federal A.