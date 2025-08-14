Deportivo Rincón prepara el viaje a Córdoba con el ánimo bien arriba

Después de ser superior a Cipo y ganarle sobre la hora, el plantel del León buscará meterse en zona de clasificación a cuartos de final.

Luego de una victoria con sabor especial, Deportivo Rincón está listo para otro viaje importante en el Federal A . La delegación del único representante provincial en la categoría partirá este viernes para recorrer los 1028 kilómetros que separan la ciudad del norte neuquino de la localidad cordobesa, donde el domingo, desde las 15:30, visitará a Argentino de Monte Maíz.

Los dirigidos por Duilio Botella están con el ánimo bien arriba, porque pudieron combinar rendimiento con resultado al superar de manera agónica a Cipo por 1 a 0 con el gol sobre la hora de Germán Cervera.

El León habia hecho buenos partidos en las primeras tres fechas de la zona Campeonato, pero no había podido ganar ante Bolívar, Atenas de Río Cuarto y Olimpo.

“Fue increíble, un desahogo para todos. Veníamos hace varios partidos intentando lo mismo y no se nos daba. Esta vez lo logramos en la última jugada, fue un sacrificio enorme de todos: la gente que no dejó de apoyar, el cuerpo técnico, los jugadores, los dirigentes… todos en el mismo camino. Ganar así, sin bajar los brazos, fue espectacular. Queremos más", declaró el arquero Alejandro "Oso" Sánchez (foto).

Ahora, el desafío es repetir de visitante, algo que al León le ha costado bastante este año. Argentino es un rival de fuste, que desde que ascendió al Federal A es protagonista, llegando a instancias importantes y disputando la Copa Argentina.

“Por supuesto que estamos trabajando y analizando cómo juega Argentino, sobre todo en su cancha. Vimos cómo se han desarrollado sus partidos de local y el último de visitante. Pero también nos enfocamos en nosotros, en cómo vamos a ir a jugar, qué actitud y decisión tendremos a la hora de agarrar la pelota y cómo vamos a plantear el partido”, cerró Sánchez.

Rincón suma cinco puntos, por detrás de Olimpo, Bolívar, Atenas, Argentino y Costa Brava.

La fecha arranca el sábado

El quinto capítulo de la zona Campeonato comenzará el sábado con el choque entre Atenas de Río Cuarto y Bolívar en la ciudad cordobesa y con el arbitraje de José Sandoval.

Ya el domingo llegará el turno para Argentino-Rincón bajo en control de Gustavo Benites, mientras que a la misma hora lo harán Cipolletti y Villa Mitre con arbitraje de Cristian Rubiano.

En Bahía Blanca, y también 15:30, José Díaz pitará el inicio de Olimpo-Costa Brava.

En Cipo advierten sobre las entradas mal utilizadas

En los días previos al choque del próximo domingo frente a Villa Mitre, desde la institución albinegra emitieron un comunicado donde avisan que habrá más controles en los ingresos.

Según informó la dirigencia en las redes del club, hay mayores ingresando con tickets de menores, algo que perjudica la recaudación en los partidos de local en La Visera y la chance de generar los recursos como corresponden.

La venta de entradas es uno de los principales ingresos que tiene Cipo para afrontar los viajes, logística y salarios del plantel profesional.

"A partir del próximo partido como local, se implementarán controles exhaustivos en todos los accesos al estadio. La dirigencia, junto con las fuerzas policiales, y personal de seguridad privada, exigirá el ingreso únicamente con la entrada correspondiente al sector y categoría adquirida", comienza diciendo el comunicado.

"Quienes intenten ingresar con entradas que no correspondan -por ejemplo, adultos que utilicen entradas de menores, mujeres o jubilados- serán inmediatamente impedidos de acceder y se procederá con las acciones pertinentes, conforme al reglamento interno del club y a las normativas vigentes", avisa la dirigencia.

"Estas prácticas afectan de manera directa al club y a sus socios, perjudicando la financiación, el desarrollo de las actividades y el derecho de quienes adquieren su entrada de manera correcta. Solicitamos a todos los hinchas su colaboración y compromiso", cierra el mensaje, que está firmado por la Comisión Directiva.