El CONICET confirmó que descubrió 40 nuevas especies en la expedición submarina

Las tareas en el fondo del mar que se transmitieron en vivo, alcanzaron casi 18 millones de visualizaciones. Cuáles fueron todos los hallazgos.

La misión representó sin dudas un verdadero salto tecnológico y científico sin precedentes.

Durante una expedición que se realizó durante 21 días en el océano profundo del cañón submarino de Mar del Plata , la cual fue transmitida en vivo y seguida por casi 18 millones de personas en todo el mundo, los científicos del Conicet identificaron nuevas especies marinas y una diversidad de corales de aguas frías a una profundidad de 3.900 metros.

Los resultados preliminares de la expedición “Underwater Oases of Mar Del Plata Canyon: Talud Continental IV”, una campaña realizada a bordo del buque R/V Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute, confirmaron el hallazgo de un total de 40 especies nuevas.

sino también porque fue la primera vez que una campaña científica argentina se transmitió en vivo .

La expedición se extendió por 21 días, y se pudo ver en vivo y en directo por Youtube y Twitch, alcanzando casi 18 millones de visualizaciones.

Según informaron desde el Conicet,la transmisión batió todos los récords de participación del Schmidt Ocean Institute: mientras que la mayoría de las inmersiones de otras campañas tienen una media de alrededor de cuatro mil visualizaciones; esta expedición tuvo una media de quinientas mil visualizaciones por inmersión, con un total de casi dieciocho millones de visualizaciones en tres semanas.

El hallazgo de nuevas especies que sorprendieron a todos

Durante la expedición, el equipo científico documentó una rica biodiversidad, incluyendo arrecifes de coral a una profundidad de 1014 metros, compuestos por Bathelia candida, una especie de coral pétreo que forma hábitats.

A 1.500 metros de profundidad encontraron un extenso campo de Anthomastus sp. rojo, un coral blando de aguas profundas.

En total, los científicos indicaron que se descubrieron más de cuarenta nuevas especies, entre las que se incluyen anémonas de mar, pepinos de mar, erizos de mar, caracoles, corales y crinoideos, entre otros.

Ahora resta confirmar las nuevas especies, lo cual llevará tiempo debido a que los científicos deberán compararlas con animales ya conocidos.

“Ahora viene una etapa de trabajo de laboratorio y de computadora. En el caso de la taxonomía, por ejemplo, estamos reconociendo las especies nuevas y describiendo lo que vimos, revisando géneros, familias, literatura para hacer comparaciones, y esa etapa nos puede tomar meses o años”, explicó Daniel Lauretta, jefe de la expedición, científico del Conicet y del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia.

Y agregó: “En cuanto a los primeros resultados de microplásticos y carbono azul, van a llevar al menos seis meses. Y lo que estimamos va a tomar más tiempo será analizar las doscientas horas de filmación que trajimos registradas”.

¿Qué es el Cañón de Mar del Plata?

El Cañón de Mar del Plata forma parte de una región submarina de gran valor ecológico, que aún presenta zonas poco documentadas. A través del uso de tecnología de observación remota, los investigadores del CONICET buscan clasificar especies, analizar su comportamiento y conocer mejor las condiciones del ambiente extremo en el que habitan.

Los datos obtenidos en estas misiones permiten comprender la riqueza biológica del lecho oceánico, una zona clave para el equilibrio del ecosistema marino. También resultan fundamentales para diseñar políticas de conservación y manejo sostenible de los recursos naturales.

Los hallazgos no solo representan un avance científico sin precedentes para el país, sino que también abre nuevas preguntas sobre los ecosistemas ocultos en las profundidades del océano Atlántico.