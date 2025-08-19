Chau baches: comenzó la repavimentación de una ruta clave que une Zapala con dos localidades

La obra involucra tanto a Vialidad Neuquén como a GyP y Fiduciaria Neuquina. Días atrás se ejecutaron tareas de bacheo y esta semana comenzaron con la colocación de carpeta caliente.

Quienes circulen por estos días por la Ruta provincial 46 se encontrarán con equipos y operarios viales trabajando en la repavimentación de un tramo de 50 kilómetros. Se trata del camino que une Zapala con localidades como Las Coloradas o Aluminé.

La obra se ejecuta mediante la suma de esfuerzos del sector público y privado. Involucra tanto a Vialidad Neuquén como a GyP y Fiduciaria Neuquina. Días atrás se llevaron adelante tareas de bacheo y esta semana comenzaron con la colocación de carpeta caliente.

El tramo va desde el empalme con la ruta nacional 40 hasta la vinculación con la ruta provincial 24 que habilita el acceso a la localidad de Las Coloradas.

"Se solicita a los usuarios de la traza que circulen con precaución por el sector, reduzcan la velocidad y respeten la señalización, para prevenir inconvenientes. Calzada reducida. Presencia de personal y equipos en ruta", informó el gobierno en un comunicado.

tramo de ripio de la Ruta 46 hacia Aluminé Los automovilistas se quejaban del estado de la Ruta 46 hacia Aluminé.

Según se informó, los trabajos -que se extenderán al menos hasta el fin de semana- están siendo realizados gracias a la articulación entre Vialidad Provincial, Gas y Petróleo del Neuquén (GyP SA) -que aportó fondos para la adquisición del asfalto- y Fiduciaria Neuquina, que contrató la obra.

El tramo a repavimentar tiene 50 kilómetros de extensión y fue priorizado dentro del plan de asfalto implementado por la actual gestión de gobierno, ya que permitirá jerarquizar la conectividad turística y productiva de la Región del Pehuén.

El trabajo se asocia a otra obra licitada este año por el gobierno provincial: la pavimentación de la Cuesta del Rahue, camino a Aluminé. Por la veda climática y las particularidades del Rahue, en este momento sólo se está realizando mantenimiento y preparación de la logística de la empresa.

El plan del asfalto en las rutas de Neuquén

El objetivo que trazó el Ejecutivo Provincial es realizar 600 kilómetros de asfalto, lo que representa un 60% de lo que se ejecutó en los últimos 100 años en la provincia. A esto se suma que las obras son financiadas con fondos propios y, también, a través de diversos créditos con organismos multilaterales como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Esto representa un punto estratégico para la diversificación económica, el crecimiento de las comunidades y el desarrollo de los circuitos turísticos de las siete regiones de la provincia. Es por ello que todas las obras se están ejecutando en el interior.

Ya anunciaron que para la Ruta 23 serán 96 kilómetros, permitiendo un mayor flujo turístico en toda la región. Además, fueron inaugurados 16 kilómetros, en el tramo que va desde el puente del Rahue hasta Aluminé.

Para la región de los Lagos del Sur, adelantaron que se finalizarán los 33 kilómetros de la Ruta 65 que permitirán que Villa Traful sea parte en la Ruta de los Siete Lagos y se están gestionando fondos para la pavimentación de 24 kilómetros desde la Villa hasta la Ruta Nacional 237; se realizará asfalto de 19 kilómetros de la Ruta Provincial 63 hacia el lago Meliquina y 6 kilómetros de la Ruta 62 hacia el lago Lolog; también se ejecutarán los 12 kilómetros de asfalto en la Ruta 60 hasta el paso Mamuil Malal.

En tanto que, para la región del Alto Neuquén detallaron que se están realizando los 18 kilómetros de la Ruta 43, entre Las Ovejas y Varvarco; también se están gestionando fondos para hacer los 18 kilómetros Ruta 54 entre Varvarco y Manzano Amargo; se están realizando los proyectos ejecutivos para el asfalto da Ruta 38 entre Andacollo y Los Miches; la Ruta 57 pasando por Los Guañacos y Lileo hasta el Paso Internacional Pichachén por Ruta 6; y también se comenzará a pavimentar la Ruta 21 que une Loncopué con El Huecú.