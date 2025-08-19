El particular regalo de Franco Mastantuono para un compañero del Real Madrid que generó ternura

El nuevo jugador del merengue tuvo un particular gesto con el hijo de un compañero que es hincha de River.

Franco Mastantuono puede que haya encontrado a uno de los aliados adentro del plantel del Real Madrid al compartir costumbres por ser sudamericanos. El mediocampista uruguayo Federico Valverde parece haber iniciado un vínculo positivo con el joven jugador que podría debutar este martes ante Osasuna.

Mina Bonino , pareja del jugador, es hincha confesa del River a punto tal de dejar en evidencia públicamente el deseo de que Federico juegue en el millonario en un futuro. Con esta influencia de su madre, su hijo Benicio ya es un fanático más del elenco rojiblanco.

Al conocer esta situación Mastantuono tuvo un gesto emotivo para con el niño haciéndole llegar a través de Valverde una camiseta suya utilizada en su período en River ."¿Vos te acordás que ayer le dijiste a un compañero mio 'vamos River '? ¿Te acordas o no?", le dice el mediocampista a su hijo mientras era grabado por su pareja que luego expuso el video en las redes sociales.

"Mirá lo que me mandó para vos. ¿La querés? Sino dejámela a mi", le dijo Valverde a lo que Benicio respondió convencido que quiere quedarse con el regalo. Segundos más tardes, su padre le confesó: "Es la que él usó. La ponemos en tu habitación colgadita. ¿Se la dejamos que te la firme mañana?", fueron las palabras de Federico que recibió la aprobación del niño.

¿Debuta Franco ante Osasuna?

Lo que se encaminaba para ser un hecho, ahora está en duda. El debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid durante el encuentro con el Osasuna por el debut en La Liga podría peligrar o en caso de concretarse podría traer consigo un dolor de cabeza para el elenco de la capital española ya que podría tratarse de alineación indebida.

El presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE) del Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España, Miguel Galán, explicó la sanción que puede recibir el club en caso de que debute con el merengue.

Es que Mastantuono fue inscripto con el equipo dependiente Real Madrid Castilla y esto requiere del cumplimiento de ciertas normas: "Se intenta aprovechar la normativa de las filiales para tener un jugador más en el primer equipo. Si el Osasuna, que ya denunció a Íñigo Martínez, del Barcelona, por algo menor, por una norma que no era española, y el recurso fue desechado ¿por qué no lo haría con el Madrid? Hay indicios que hay una mala fe al inscribirlo por el filial y no por el primer equipo".

Sin embargo, más allá de esta alusión, las reglas determinan que podría considerarse alineación indebida si no hay siete o más jugadores con ficha del primer equipo en todo momento del partido y cuatro jugadores en la misma condición que Mastantuono. Sin embargo, a pesar de que el Osasuna podrá hacer la denuncia pertinente y esperar la resolución de las autoridades, no está en los planes del club hacerlo.