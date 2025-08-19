¿Juega? El peligro que podría correr Real Madrid si Franco Mastantuono debuta en el equipo

Lo que se encaminaba para ser un hecho, ahora está en duda. El debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid durante el encuentro con el Osasuna por el debut en La Liga podría peligrar o en caso de concretarse podría traer consigo un dolor de cabeza para el elenco de la capital española ya que podría tratarse de alineación indebida.

El presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE) del Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España, Miguel Galán , explicó la sanción que puede recibir el club en caso de que debute con el merengue.

Es que Mastantuono fue inscripto con el equipo dependiente Real Madrid Castilla y esto requiere del cumplimiento de ciertas normas: "Se intenta aprovechar la normativa de las filiales para tener un jugador más en el primer equipo. Si el Osasuna, que ya denunció a Íñigo Martínez, del Barcelona, por algo menor, por una norma que no era española, y el recurso fue desechado ¿por qué no lo haría con el Madrid? Hay indicios que hay una mala fe al inscribirlo por el filial y no por el primer equipo".

Sin embargo, más allá de esta alusión, las reglas determinan que podría considerarse alineación indebida si no hay siete o más jugadores con ficha del primer equipo en todo momento del partido y cuatro jugadores en la misma condición que Mastantuono. Sin embargo, a pesar de que el Osasuna podrá hacer la denuncia pertinente y esperar la resolución de las autoridades, no está en los planes del club hacerlo.

Qué dijo Xabi Alonso este lunes en la previa al partido

Xabi Alonso, exjugador y ahora entrenador del Real Madrid, llenó de elogios a Franco Mastantuono que tuvo sus primeros entrenamientos con la institución luego de ser presentado el pasado jueves. En conferencia de prensa, el entrenador español mostró su admiración por el jugador surgido en River.

La llegada de Mastantuono despertó un revuelo particular en el equipo a pesar de su juventud y es uno de los temas centrales a tratar por la prensa española en cada oportunidad que tienen para realizarle preguntas al DT. Durante su diálogo con la prensa el entrenador destacó la madurez del jugador: "La primera vez que hablé con él me sorprendió mucho su personalidad. Tenía aún 17 años y era un hombre con mucha seguridad en sí mismo. No tenía ningún vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid. Se le nota esa madurez, esas ganas, esa calidad. Va a integrarse muy rápido en el equipo".

Más allá de los elogios y las características destacadas públicamente, el entrenador se refirió al duelo que tendrá este martes el merengue ante Osasuna para iniciar su camino en una nueva temporada de La Liga. En su relato no descartó que su debut sea pronto: "Puede tener minutos mañana. Va a aportar calidad, energía, es comprometido defensivamente, tiene buen impulso. Esa garra tan argentina y una zurda espectacular para el balón parado y el último pase. Está a muy buen nivel".

— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 18, 2025

El nivel demostrado en los entrenamientos despertó aún una atención mayor y podrá tener una nueva buena oportunidad ante Osasuna entendiendo que Bellingham, Camavinga y Mendy están atravesando un proceso de recuperación por lesión. A su vez, cuando recuperen su nivel físico, el entrenador hasta podría considerarlo para pelear por un puesto como titular en el merengue.

Por otra parte, la prensa hizo reflexionar a Xabi por la declaración de Mastantuono en la presentación oficial donde el jugador de 18 años afirmó que para él el mejor jugador del mundo es Lionel Messi. "Yo puedo ver que tenga lógica que su jugador favorito sea Messi. Siendo argentino, siendo zurdo, no es una sorpresa para mí. ¿Cómo le vamos a decir quién es su jugador favorito?", dijo el entrenador en conferencia de prensa.