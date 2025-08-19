⁠La sorpresiva ausencia de un campeón del mundo para los próximos partidos de la Selección argentina

El entrenador Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

El entrenador Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para la próxima doble fecha FIFA que tendrá la Selección argentina , que se abrirá con el duelo ante Venezuela en condición de local lo que podría ser el último partido oficial de Lionel Messi en tierra argentina con el seleccionado. En medio de cuatro sorpresas que llamaron la atención, también se llevó as miradas una ausencia de peso.

Es que la lista marginó de los convocados al mediocampista campeón del mundo Enzo Fernández que está brillando en el Chelsea por su gran rendimiento. Scaloni se vio obligado a no convocar al jugador que surgió en River y es por eso que Alan Varela, jugador del Porto surgido en Boca, tendrá su posibilidad.

Es que Enzo deberá cumplir en esta doble fecha la expulsión que sufrió ante Colombia por una fuerte patada al futbolista del millonario Kévin Castaño que le costó dos fechas de suspensión. Es por eso que a pesar del deseo de entrenador, el jugador no puede disputar ninguno de los encuentros con la Selección .

Otro de los jugadores que no fue llamado para jugar fue el habilidoso atacante Paulo Dybala, por motivos que no se confirmaron pero que tendrían que ver con la falta de minutos tras la intervención quirúrgica afrontada en marzo por una lesión en el tendón semitendinoso de su muslo izquierdo.

Las cuatro sorpresas en la lista deScaloni para la última doble fecha de Eliminatorias

Este lunes, cerca del mediodía, se conocieron a los convocados de Lionel Scaloni, quien dio la lista para la última doble fecha de Eliminatorias, en la que Argentina será visitante de Venezuela el 4 de septiembre y recibirá a Ecuador el 9 de dicho mes. Además de la presencia del capitán, Lionel Messi, hay algunas novedades importantes en la nómina.

La primera de ellas está en la defensa, con la presencia de Julio Soler. El exlateral de Lanús ahora juega en el Bournemouth de la Premier League.

Además, Alan Varela fue convocado por su buen momento en el Porto, mientras que Claudio Echeverri está en la consideración junto a Franco Mastantuono, las últimas dos joyas que salieron de River. Uno pertenece al Manchester City y comienza a ganarse su lugar en la mayor, mientras que el otro acaba de llegar al Real Madrid y ya debutó en la última fecha FIFA contra Chile de visitante.

Por su parte, desde el Brasileirao hace ruido la incorporación a la lista de José Manuel López, el Flaco surgido en Lanús que la está rompiendo en Palmeiras. El delantero se suma a los atacantes habituales que son Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Ángel Correa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1957446134638535017&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor Prelista de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas pic.twitter.com/rhuJLP7agX — Selección Argentina (@Argentina) August 18, 2025

La vuelta del Huevo Acuña

El zapalino levantó notablemente su rendimiento en River, a tal punto de ser considerado fundamental para Marcelo Gallardo. Es uno de los pocos futbolistas del Millo que mantiene una regularidad en los últimos tres meses y Scaloni decidió volver a convocarlo.

Acuña es bicampeón de América y Campeón del mundo con la selección nacional, pero entre lesiones, falta de continuidad en Europa y un flojo rendimiento en su llegada a River el año pasado, había perdido terreno en las convocatorias.