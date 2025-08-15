La felicidad de Franco Mastantuono tras completar su primer entrenamiento con el Real Madrid

El jugador entrenó por primera vez bajo las órdenes de Xabi Alonso y junto a sus nuevos compañeros. Qué dijo en la entrevista con el canal oficial del club.

Ya es una realidad. Franco Mastantuono tuvo su primera jornada de entrenamiento con sus nuevos compañeros de renombre como Kylian Mbappé, entre otras estrellas de la actual generación de futbolistas, un día más tarde de la emotiva presentación oficial que tuvo en la institución acompañado de su familia.

Tras el entrenamiento matutino del viernes, el jugador expresó sus primeras sensaciones en diálogo con el canal oficial del Real Madrid. "Estoy muy contento. El grupo me recibió muy bien . La verdad es que fue un día muy intenso, con calor. Pero bueno, lo pude disfrutar mucho también", dijo Franco .

Sumado a esto destacó el trato de sus nuevos compañeros: " Lo que más me llamó la atención fue la calidad de mis compañeros, la velocidad . Creo que es un ritmo muy alto, que es muy lindo porque jugar con los mejores te hace mejorar".

Por otra parte se refirió al encuentro con el DT Xabi Alonso: "Me dio la bienvenida, luego nos pusimos a entrenar y creo que salió un buen entrenamiento. Conocí grandes personas que me recibieron muy bien. Estoy muy contento por mi primer día. Ojalá sean muchos y les agradezco por recibirme así".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AdriRM33/status/1956334548695871519&partner=&hide_thread=false El primer entrenamiento de Franco Mastantuono con el Real Madrid pic.twitter.com/f1CKj4xnXE — REAL MADRID FANS (@AdriRM33) August 15, 2025

La emocionante presentación de Franco Mastantuono en el Real Madrid: "Se me cumple un sueño"

La joven estrella Franco Mastantuono, que cumple este jueves 18 años, fue presentado en el Real Madrid ante una multitud en la sala de prensa donde estuvieron presentes familiares, el presidente del merengue Florentino Pérez y rodeados de los trofeos más preciados que tiene el elenco en sus vitrinas. Ya confirmado nuevo jugador del equipo, el habilidoso futbolista esbozó unas sentidas palabras.

Previo a ello, fue el máximo mandatario del club quien lo presentó: "Bienvenido, presentamos a un gran jugador. Felicidades porque hoy se hace realidad un gran sueño, el día de tu cumpleaños. Hoy es uno de los días más importantes de tu familia, para tus padres y tus hermanos que aquí te acompañan. Estás feliz y disfrutando un día único en tu vida. Y también quiero agradecer a River Plate, un club centenario, por el que sentimos un gran cariño y admiración. Ahí se formó nada menos que Alfredo Di Stéfano y desde ahí se unen el Real Madrid y River Plate. Hoy te sumas a la prestigiosa lista de jugadores argentinos que jugaron en el Real Madrid. Nos vas a ayudar a aumentar el palmarés del club".

Habiendo escuchado a su nuevo presidente, Franco expresó su emoción: "Querido presidente, muchas gracias y a todos los que están acá. Se me cumple un sueño como futbolista y persona, el club más grande del mundo, se me cumple un sueño y quiero compartir esta alegría con ustedes. Quiero agradecer a mi mamá, papá, mis hermanos, quiero que disfruten. También a mi grupo de amigos y trabajo. Gracias a mi familia, amigos, abuelos, que se tomaron el tiempo de viajar hasta acá. Todavía tengo que seguir aprendiendo mucho y esos valores vienen de mi círculo íntimo. Voy a dejar la vida por esta camiseta. Gracias a todos y espero conseguir muchas cosas. Hala Madrid".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diarioas/status/1955961056053940397&partner=&hide_thread=false Poco más de dos minutos ha necesitado Franco Mastantuono para ganarse el cariño de los madridistas desde el primer día pic.twitter.com/vfpEIRXcr2 — Diario AS (@diarioas) August 14, 2025

Ya en conferencia de prensa el nuevo jugador, que fue presentado con el dorsal '30' en su camiseta, respondió las preguntas de la prensa. En una de las preguntas se refirió a la hinchada de la Casablanca: "A la afición y los fans, les agradezco mucho, me brindaron mucho cariño. Cuando empezaron las charlas y se hizo oficial, estaba en River y mi cabeza estaba ahí. Cuando llegué a Madrid, mi enfoque fue para el club".

Más tarde Franco se refirió al llamado del entrenador Xabi Alonso: "Si, ya había hablado de esta charla. El me contactó y fue muy importante, que muestre su confianza en mi influyó mucho. Que me haya llamado significó mucho".

Por otra parte se refirió al legado de Messi en el Barcelona: "Messi significó mucho para el Barcelona y los argentinos que lo vimos jugar. El Real es el mas grande y la historia es así. La verdad que vengo a hacer mi camino, quiero que los fans del Real se sientan contentos". Más tarde no titubeó un segundo cuando le preguntaron por el mejor jugador del mundo: "El mejor del mundo es Messi, soy argentino y creo que estos últimos años el mejor es él".

Mastantuono

La emoción de los padres de Franco Mastantuono