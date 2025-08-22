⁠La fuerte revelación de la pareja de Rodrigo Rey sobre la barbarie en el estadio de Independiente

Laura Cáceres, pareja del arquero, reveló situaciones que se habrían vivido en el estadio según le revelaron seguidores.

Lo sucedido el pasado miércoles en el estadio Libertadores de América - Ricardo Bochini sigue generando revuelo con el análisis en frío de lo sucedido en una noche violenta para el fútbol sudamericano que causó repercusión también en Europa como en otros continentes. Todavía sobrevuelan distintas versiones de hechos violentos que empañaron lo que iba a ser una fiesta deportiva entre Independiente y la U de Chile.

En las últimas horas Laura Cáceres, pareja del arquero titular en Independiente Rodrigo Rey , reveló en las redes sociales conversaciones a través de la red social Instagram donde otros usuarios le revelan distintos hechos de violencia. "Tanto las chicas de limpieza y los chicos que estaban en la parte donde venden la comida fueron desnudados y obligados a hacer cosas que no quiso repetir en cámara”, le confiesa un usuario en el chat que fue compartido en las historias de la red social.

Sumado a esto el chat revela: “Fracturaron a gente de la seguridad privada y a una de las chicas de la seguridad le cortaron el cuello. Vinieron a matar, no todos, pero esa gente vino a matarnos, no hay otra explicación y la tristeza y la bronca es mucha” , dicen los mensajes.

En un posteo aparte Cáceres compartió una imagen de un hombre mayor y un niño abrazándose en lo que pareciera las tribunas del estadio del rojo. "Con el corazón en la mano. Por todos los que intentamos que el fútbol sea familia. Esto no es futbolístico. Esto tiene que ver con los inadaptados de la vida que arruinan el fútbol. A quienes no deberían permitir pisar un estadio de fútbol nunca más en la vida. Nadie tiene que dar la vida por los colores. Con el corazón en la mano porque Chile es un país que amo!", escribió junto a la imagen.

Y agregó: "Escuchar a los medios de allá vendiendo información falsa, no hace más que generar esa rivalidad dañina entre ambos países. Deseo que cada quien deje los fanatismos de lado y piense con el corazón y piense objetivamente. ¿Quién empezó? Ya se sabe... ¿Cómo terminó? También! Anoche, PERDIMOS TODOS!”.

Violencia en la cancha de Independiente: liberaron a los 104 hinchas chilenos detenidos

El presidente de Chile, Gabriel Boric, confirmó que en las últimas horas fueron liberadas las 104 personas que habían sido detenidas durante la batalla entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chile de este miércoles por la noche. Por el brutal hecho, hay más de 20 heridos y 2 de gravedad tras caer el vacío.

A través de un posteo en sus redes sociales, Boric detalló: “Me informa el ministro Álvaro Elizalde que la fiscalía acaba de decretar la libertad de los 104 detenidos de la Universidad de Chile que permanecían en comisarías en Argentina”.

Además, aseguró que “seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos de nuestros compatriotas”.

Aún no se conoce la sanción que aplicará la Conmebol a Independiente y a Universidad de Chile, que disputaban el partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Cómo fue la liberación de los hinchas

Los gravísimos incidentes que se vieron en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, comenzaron con los hinchas de la Universidad de Chile lanzando piedras y bombas de estruendo a la parcialidad de Independiente, cuya barrabrava luego terminó atacando a los hinchas visitantes que seguían en el recinto, dejando como saldo a decenas de heridos.

La noticia tomó por sorpresa a los chilenos, ya que en un primer momento se creía que iban a ser sometidos a una audiencia este viernes por la mañana.

La liberación se tramitó mediante un oficio de la UFIJ n°4 de Avellaneda. El caso lo llevan los fiscales Mariano Zitto y Sebastián González, de Avellaneda. Según información de Infobae, la decisión fue tomada debido a que en el sumario policial no había ningún elemento que pueda significar una imputación objetiva a ningún hincha chileno.

Continúan detenidos todavía dos hinchas de Independiente que fueron filmados fuera del estadio agrediendo a un simpatizante chileno.

Fue pasada la medianoche del jueves que en la Comisaría 4° de Avellaneda - Sarandí se comenzó a liberar a los hinchas de la U. Allí se encontraban detenidos 35 personas. El resto fueron trasladados.

Además, hay otros dos hinchas que están internados, pero sin riesgo de vida. Ellos también fueron beneficiados con la excarcelación. La nómina incluye a hombres y mujeres de entre 18 y 56 años.

La resolución fue enmarcada en la causa “Resistencia a la autoridad, lesiones leves, lesiones graves y daño”. Se concretó gracias a las gestiones de Azul Azul S.A., la actual concesionaria del club chileno, y la Embajada de Chile en Argentina