La fake news que salió en ESPN y TyC Sports sobre las supuestas sanciones a Independiente y Universidad de Chile

Este jueves circuló un comunicado a través de las redes sociales y muchos medios se hicieron eco sin chequear la información.

En medio del escándalo por los hechos de violencia ocurridos el miércoles en el partido entre Independiente y Universidad de Chile , por octavos de final de Copa Sudamericana, surgió una noticia que resultó ser falsa. La misma hablaba de durísimas sanciones para los dos clubes, que además de quedar afuera del certamen incluían no poder jugar ninguna competencia de Conmebol por dos años más.

Sin embargo, minutos después de que circuló el comunicado falso, se supo que no estaba firmado por la Confederación Sudamericana de Fútbol y que las sanciones se sabrán recién con el correr de los días.

Medios como TyC Sports, ESPN, TN y muchos más publicaron como oficial la información, pero se trató de una "fake news" y los periodistas tuvieron que pedir disculpas en vivo.

Lo mismo pasó con medios como La Nación e Infobae, que dieron por hecho lo certero del mensaje que se viralizó rápidamente y resultó ser totalmente trucho.

Qué decía el falso comunicado

El texto que circuló a través de las redes sociales en las primeras horas de la tarde del jueves decía que los dos equipos estaban sancionados duramente. Según esa información falsa, ambos quedaban suspendidos de competencias Conmebol tanto en este año como para 2026 y 2027.

Pero un par de minutos después los mismos periodistas que estaban leyendo en vivo el supuesto comunicado, entendieron que era imposible que la resolución de Conmebol saliera tan rápido y sin posibilidad de defensa por parte de los clubes involucrados.

comunicado falso

El antecedente inmediato por hechos de violencia fue en este año, cuando dos hinchas de Colo Colo fueron asesinados en la previa al partido contra Fortaleza por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Pasaron varias semanas hasta que Conmebol se expidió al respecto y finalmente sancionó al Cacique, el club responsable de la organización del encuentro, que no se pudo disputar en Santiago de Chile.