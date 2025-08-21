Impactante video: la brutal amenaza y golpiza de barrabravas de Independiente a hinchas chilenos

Se vivió una verdadera locura en medio del partido. Las imágenes muestra a los chilenos con los rostros ensangrentados y sentados, intentando cubrirse en medio del llanto.

La violencia volvió a ser protagonista en los estadios de fútbol, esta vez ocurrió en el estadio de Independiente , que recibía a la Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana . En medio del partido, hinchas de ambos clubes protagonizaron uno de los hechos violentos más salvajes en la historia del fútbol sudamericano.

Los violentos antecedentes dejaron un saldo de más de 20 heridos, entre ellos se encuentran en estado crítico, pero además hubo un más de centenar de detenidos.

En medio de las impactantes imágenes, se conoció uno de los videos donde se ve barrabravas de Independiente amenazando a dos hinchas de la U. de Chile en medio del caos . “Pedí perdón” , les dice el violento a los hinchas que lloran y piden piedad, esperando lo peor. Se los ve con los rostros ensangrentados y sentados, intentando cubrirse de la agresión.

Barras de independiente golpean y amenazan a hinchas chilenos

La locura y la violencia sin límites

Todo comenzó cuando la barra de la “U” comenzó a arrojar proyectiles al sector más cercano en el que se ubicaban simpatizantes del club argentino, lo que inició una batalla campal y provocó la demora del partido hasta su definitiva suspensión.

Por pedido de las autoridades, se dispuso el desalojo de la popular visitante, aunque en ella permanecieron los hinchas violentos que originaron los incidentes.

Frente a la inacción policial, la barra de Independiente se dirigió hasta ese sector y forzó una de las rejas para invadir la cabecera y protagonizar una pelea directa con “Los de Abajo”.

Un total de 19 personas heridas terminaron internadas en tres centros médicos diferentes. Dos de ellos, ingresados al Hospital Fiorito, se encuentran en grave estado.

Fuerte sanción a Independiente y Universidad de Chile

Tras la barbarie del miércoles por la noche, Gianni Infantino (Presidente de la FIFA) y la Conmebol que encabeza Alejandro Domínguez emitieron diferentes comunicados en los que pidieron duras sanciones para ambos clubes.

“Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires”, inició Infantino con una historia en su cuenta de Instagram.

INFANTINO COMUNICADO

“La violencia no tiene cabida en el fútbol: los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo”, continuó, repudiando los disturbios entre los hinchas en la tribuna.

"Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos".

Por su parte, el presidente de la Conmebol escribió, “en relación con los acontecimientos ocurridos anoche durante el encuentro entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile, por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, la Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio.

La CONMEBOL se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria.

alejandro domínguez conmebol.jpg Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes.

Finalmente, la Confederación reafirma su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el fútbol e insta a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse".