Independiente fue inhibido por FIFA y se frenó la llegada de un refuerzo

El conjunto de Avellaneda no podrá incorporar jugadores hasta saldar la deuda con un ex futbolista de la institución.

Independiente atraviesa un momento tenso ya que se oficializó una nueva inhibición por parte de la FIFA , que es por tiempo indeterminado o hasta que se salde la deuda. Esto impedirá que el club incorpore jugadores por el momento, trabando la llegada de un refuerzo que estaba al caer.

Gustavo Quinteros no tuvo una tarea fácil desde que arribó al Rojo. La falta de refuerzos y la ida de varios jugadores importantes le impidió al técnico campeón con Vélez poder desarrollar su proyecto de la mejor manera.

La inhibición de la FIFA es por un millón y medio de dólares y se trata de un reclamo realizado por el mediocampista ecuatoriano, Fernando Gaibor , quien llegó al Rojo en enero de 2018 por más de cuatro millones de dólares, aunque se fue del club un año y medio después tras un bajo rendimiento.

Esto no le permite a Independiente incorporar jugadores hasta que pague la deuda total con Gaibor, lo que traba la llegada de Maxi Gutiérrez, con quien el club tenía todo acordado de palabra para sumarlo.

FIFA | Acaba de caer la inhibición de Fernando Gaibor a #Independiente .



El Club acaba de ser notificado de que se hace efectiva en estos momentos.



1.5 M USD tiene que afrontar #Independiente .



Esto descarta por el momento la llegada de Maxi Gutiérrez.

Ayer se había informado el arreglo entre clubes por el extremo de Huachipato, que llegaría al Rojo por un año a préstamo, con una opción de compra obligatoria de dos millones de dólares por la mitad del pase.

El delantero chileno, que es una de las figuras de su fútbol, fue uno de los pedidos expresos de Quinteros para este mercado de pases, y el club había escuchado a su entrenador. Aunque ahora, la inhibición parece que frena los planes del DT, que podría quedarse sin su anhelo para reforzar el equipo.

MERCADO | #Independiente llegó a un acuerdo de palabra con #Huachipato por Maxi Gutiérrez.



Préstamo por 1 año sin cargo y obligación de compra por el 50% en 2 M USD.



Cuatro cuotas semestrales de 500 mil USD desde enero 27.



Contrato por 4 años.



Contrato por 4 años.

Cabe recordar que en esta ventana, Independiente incorporó a Ignacio Malcorra y Santiago Arias, ambos jugadores que llegaron con el pase en su poder y no significaron una erogación importante de dinero de parte del club.

Quinteros además perdió en este mercado a una de sus figuras. Felipe Loyola se marchó al fútbol italiano para jugar en Pisa. Aunque la operación fue a préstamo, el Rojo podría sumar más de seis millones de dólares por el jugador, ya que existe una obligación de compra.

¡CLARO QUE SÍ, PIPE!



Felipe Loyola marcó su primer gol con la camiseta del Pisa, y nada más ni nada menos que ante el Milan.



Mira la #SerieA en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/8yCdDTDjAw — ESPN Chile (@ESPNChile) February 13, 2026

Cuando jugará Independiente el reprogramado por el paro

Este jueves, el fútbol argentino quedó afectado por el contexto social. Los partidos programados para este jueves, correspondientes a la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, fueron suspendidos como consecuencia del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

El encuentro entre Independiente Rivadavia de Mendoza e Independiente de Avellaneda pasó para el sábado 21, a las 17:00. Debido a esa modificación, Banfield vs. Newell’s se jugará a las 19:15 (estaba previsto para las 17:00).

El encuentro ante Independiente Rivadavia de Mendoza fue reprogramado para el próximo sábado 21/2 a las 17 hs.

Los otros tres partidos que estaban programados para el jueves se jugarán en los siguientes días y horarios: Defensa y Justicia contra Belgrano de Córdoba en Florencio Varela abrirá la jornada del viernes 20 a las 17:15; ese mismo día, Instituto de Córdoba y Atlético Tucumán se medirán desde las 20:00; mientras que San Lorenzo contra Estudiantes de Río Cuarto se trasladó para el domingo 22 a las 17:00.