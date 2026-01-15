Loyola deja Independiente para jugar en el último de Italia: los extraños números del pase

El chileno, que juega en su selección, será transferido a un equipo muy menor del fútbol italiano.

Independiente llegó a un acuerdo con el Pisa de Italia y el mediocampista chileno Felipe Loyola se irá a préstamo por seis meses, con obligación de compra, al equipo europeo que pelea el descenso en su país.

El trasandino, que llegó en 2025 al Rojo y tuvo buenas actuaciones jugando como volante derecho y lateral, dejará la pretemporada del equipo de Gustavo Quinteros.

El futbolista de 25 años seguirá su carrera en el Pisa, que abonará 1,3 millones de euros en febrero por el préstamo de seis meses que tendrá un bonus de 150 mil euros a pagar cuando Loyola juegue tres partidos en el equipo italiano.

Además, la operación tiene una obligación de compra de 5,5 millones de euros brutos por el 70 por ciento de la ficha que se activará automáticamente cuando el chileno dispute, en cinco partidos, al menos un minuto por encuentro. Este monto se abonará en tres cuotas: 2 millones de euros en junio, otros 2 millones en enero 2027 y 1,5 millones en junio del año próximo.

En cuanto al 30 por ciento restante que le pertenece a Independiente y a Huachipato de Chile, el Pisa tendrá a su disposición una opción de compra de 4,2 millones de euros.

Así, uno de los goleadores del Rojo en el 2025 se irá de la capital uruguaya de Montevideo y retornará a Buenos Aires, para emprender vuelo a Italia este jueves. El mediocampista firmará contrato hasta 2030 con el colista de la Serie A.

Si bien en un principio del mercado de pases estuvo a detalles de ser traspasado al Santos de Brasil, la operación con el equipo de San Pablo se cayó y todo parecía indicar que Loyola iba a vestir la camiseta de Independiente un semestre más pero, a una semana del debut en el Torneo Clausura ante Estudiantes de La Plata, el Rojo se desprendió de una de sus figuras.

Desde su arribo desde Huachipato de Chile en agosto de 2024, el oriundo de la capital chilena de Santiago disputó 61 partidos con la camiseta de Independiente, marcó 11 goles y, rápidamente, se transformó en uno de los referentes del ´Rojo´ en el último año.