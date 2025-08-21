No tienen cara: la Confederación Brasileña de Fútbol pidió duras sanciones por los incidentes en Avellaneda

Uno de los países más hostiles para ir de visitante en el fútbol internacional es Brasil . En reiteradas oportunidades, hinchas argentinos han sufrido agresiones de la policía o de hinchas rivales cuando van a acompañar a su equipo a aquel país, pero nadie toma cartas en el asunto y la sanciones de Conmebol son leves.

Sin embargo, luego de lo ocurrido el miércoles en Avellaneda, donde se tuvo que suspender el partido entre Independiente y Universidad de Chile, la Confederación Brasileña de Fútbol exigió a la organización que preside Alejandro Domínguez que los responsables sean "duramente castigados".

"La barbarie de anoche en Avellaneda contradice todos los principios del deporte que tanto amamos. El fútbol, una de las mayores expresiones de pasión y unidad del pueblo sudamericano, no puede ser escenario de violencia, intolerancia e irrespeto. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) pide a la Conmebol total rigurosidad en la investigación de los hechos ocurridos, con una investigación rápida y transparente, y que los responsables sean identificados y severamente castigados. Es inaceptable que episodios como éste se repitan en competiciones que deberían celebrar el talento, la emoción y la deportividad. Expresamos nuestra plena solidaridad con las víctimas de violencia y sus familias. Ningún aficionado, deportista o profesional del espectáculo deportivo debe temer por su integridad física al ejercer su derecho a participar o presenciar un partido de fútbol. La CBF reafirma su compromiso con la promoción de un fútbol seguro, inclusivo y pacífico. Solo con sanciones ejemplares y acciones concretas será posible erradicar la violencia en los estadios y preservar la dignidad del deporte en nuestro continente".