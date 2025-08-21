No tienen cara: la Confederación Brasileña de Fútbol pidió duras sanciones por los incidentes en Avellaneda
La CBF emitió un comunicado donde exige a Conmebol que tome medidas por los hechos de violencia en Independiente-Universidad de Chile.
Uno de los países más hostiles para ir de visitante en el fútbol internacional es Brasil. En reiteradas oportunidades, hinchas argentinos han sufrido agresiones de la policía o de hinchas rivales cuando van a acompañar a su equipo a aquel país, pero nadie toma cartas en el asunto y la sanciones de Conmebol son leves.
Sin embargo, luego de lo ocurrido el miércoles en Avellaneda, donde se tuvo que suspender el partido entre Independiente y Universidad de Chile, la Confederación Brasileña de Fútbol exigió a la organización que preside Alejandro Domínguez que los responsables sean "duramente castigados".
A t ravés de un comunicado oficial, la CBF expresó su repudio a lo sucedido en la cancha del Rojo y pidió sanciones:
"La barbarie de anoche en Avellaneda contradice todos los principios del deporte que tanto amamos. El fútbol, una de las mayores expresiones de pasión y unidad del pueblo sudamericano, no puede ser escenario de violencia, intolerancia e irrespeto. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) pide a la Conmebol total rigurosidad en la investigación de los hechos ocurridos, con una investigación rápida y transparente, y que los responsables sean identificados y severamente castigados. Es inaceptable que episodios como éste se repitan en competiciones que deberían celebrar el talento, la emoción y la deportividad. Expresamos nuestra plena solidaridad con las víctimas de violencia y sus familias. Ningún aficionado, deportista o profesional del espectáculo deportivo debe temer por su integridad física al ejercer su derecho a participar o presenciar un partido de fútbol. La CBF reafirma su compromiso con la promoción de un fútbol seguro, inclusivo y pacífico. Solo con sanciones ejemplares y acciones concretas será posible erradicar la violencia en los estadios y preservar la dignidad del deporte en nuestro continente".
