¿Cambio sorpresa en Boca?: la duda de Russo para enfrentar a Banfield

El Xeneize se mide ante el Taladro en La Bombonera en búsqueda de conseguir un segundo triunfo al hilo tras romper la racha de derrotas consecutivas.

El director técnico Miguel Ángel Russo tiene casi definida la alineación de Boca para el partido de este domingo a las 18:15 en La Bombonera, con una sola duda en la delantera: Carlos Palacios o Alan Velasco .

En la práctica de fútbol realizada esta tarde en La Bombonera, Russo armó dos equipos mezclando titulares y suplentes para darle rodaje a todo el plantel. Uno de los equipos estuvo integrado por: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Figal, Costa y Fabra; Leandro Paredes y Rodrigo Delgado; Brian Aguirre, Carlos Palacios, Zeballos y Giménez . El otro equipo contó con: Brey; Advíncula, Di Lollo, Pellegrino y Blanco; Jason, Battaglia, Alarcón y Velasco; Cavani y Merentiel .

Antes de la práctica, Russo conversó con Leandro Paredes , quien solo trabajó algunos minutos por una molestia muscular que arrastra desde el triunfo ante Independiente Rivadavia en Mendoza.

Los mediocampistas Tomás Belmonte y Ander Herrera no participaron del entrenamiento y ya quedaron descartados para el partido del domingo, ya que aún no se recuperaron de sus respectivas lesiones. Ambos continuarán con trabajos diferenciados bajo la supervisión del cuerpo médico, con la esperanza de reincorporarse en las próximas semanas. Mientras tanto, Russo deberá ajustar sus opciones en la mitad de la cancha frente al “Taladro”.

Russo-Sonrisa-Portada

Tras la práctica, el entrenador valoró el rendimiento del equipo y se mostró conforme con el rendimiento general, especialmente luego del contundente 3-0 ante Independiente Rivadavia en Mendoza. Sin embargo, señaló que Palacios no rindió como se esperaba en ese encuentro, mientras que Velasco ingresó desde el banco, cumplió bien y anotó el tercer gol. Por eso Russo evalúa darle la titularidad a Velasco y dejar a Palacios en el banco.

De confirmarse esa decisión, la probable formación de Boca ante Banfield sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes; Alan Velasco (o Carlos Palacios); Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

¿Cuándo podría Boca volver a tener visitantes?

Boca espera la confirmación oficial de lo que podría convertirse en otra jornada histórica: la posibilidad de contar nuevamente con su público como visitante, esta vez frente a Aldosivi en Mar del Plata.

De concretarse, sería la segunda vez consecutiva que “El Jugador Número 12” acompaña al equipo fuera de La Bombonera, tras la masiva presencia en Mendoza frente a Independiente Rivadavia, donde el equipo logró cortar su racha negativa más larga sin triunfos: 12 partidos.

El último domingo, alrededor de 15.000 hinchas xeneizes llenaron la tribuna del estadio Malvinas Argentinas y brindaron un aliento incesante durante el 3-0 frente a la “Lepra mendocina”.

A pesar de la magnitud del operativo, no se registraron incidentes graves, lo que abrió la puerta para que se considere nuevamente el ingreso de visitantes en un encuentro de Boca.

No obstante, la noche mendocina dejó un punto de polémica: el partido debió ser interrumpido durante tres minutos por la gran cantidad de bengalas encendidas en la tribuna visitante. Sobre el final, la situación se repitió en el sector local. El episodio motivó la crítica del presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, quien calificó al operativo policial como “un desastre”.

En ese contexto, el eventual recibimiento de Boca en Mar del Plata genera expectativa y cautela. La posibilidad de que el público xeneize asista al estadio José María Minella dependerá de la coordinación entre los organismos de seguridad bonaerenses y las autoridades de ambos clubes, con la intención de repetir el marco de fiesta en la tribuna pero evitando los inconvenientes que empañaron el espectáculo en Mendoza.