Arde Boca: Battaglia no se calló nada y cruzó a Cascini por sus dichos tras su salida del Consejo

El exentrenador de Boca Battaglia respondió a los dichos del ex integrante del Consejo de Fútbol y se refirió a su futuro adentro de la Selección

La disolución del Consejo de Fútbol en Boca no frenó aún las polémicas que generó durante los cinco años que estuvo vigente y algunos resquemores de históricos del club que padecieron malos manejos vuelven a reflotarse. Con Sebastián Battaglia , histórico ex jugador del club, la relación terminó mal tras su paso como entrenador de la institución.

Más allá de su disconformidad con el sistema, Battaglia tuvo una situación particular con Raúl Cascini quien en sus declaraciones tras irse de la institución, por deseo propio u obligado, apuntó contra el ex entrenador despedido en 2020. "Estuve en esa mesa ese día, que se estaba armando todo cuando se ganaron las elecciones. Román (Riquelme) estaba acomodando la parte de fútbol, y Sebastián eligió ir a dirigir. Él quería dirigir, no quería estar dentro de lo que era la Secretaría. Y Román le dijo que 'está bien'. Y Sebastián le dijo que quería en un futuro dirigir la Primera. Román es de palabra, si te dice algo, va a ser así. Y le dio la Primera para dirigir, le cumplió su sueño y la palabra. En la vida hay que ser agradecido ", había dicho Cascini.

Ante estas afirmaciones, Seba habló con el programa radial Boca de Selección y respondió: "Entré en ese proyecto en su momento dirigiendo la Reserva, conociendo a los juveniles que ya estaban en el club, y acompañarlos en el crecimiento para que puedan estar en 1° división, y obviamente dirigir 1° división, se dio cuando se fue Miguel (Russo) en 2021. Soy un agradecido en esa posibilidad, nunca fui desagradecido ni mucho menos, pero después hubo distintas cuestiones que hizo que el pensamiento no fuera el mismo de cada uno y a partir de ahí las cosas se dieron como se dieron", dijo.

Battaglia 1.jpg

Y agregó: "Agradecido voy a ser siempre, es más, a la despedida de Román fui, si hubiese tenido otro problema no iba, obviamente me duele la manera que me fui del club, las formas no fueron las correctas".

"Cada uno sabe lo que dijo en su momento y lo que hace. Si lo veo le saludaría con respeto, yo no tengo problemas ni le correría la cara a nadie, después cada uno sabe cómo actúa y cómo se maneja en la vida como dijo él, soy respetuoso en ese sentido", sumó.

¿Battaglia se suma a la oposición política?

"Hace 20 años que lo conozco a Jorge (Raffo). Charlamos mucho de fútbol y sus proyectos. A uno siempre lo entusiasman cosas nuevas. Lo conozco y sé qué clase de persona es. Venimos hablando, proyectando cosas para más adelante. Siempre me motiva y más Boca, es mi casa, para mí fue todo en mi vida“, reveló.

Battaglia.jpg

Sumado a esto contó como se preparan para las elecciones de 2027: “Estamos charlando sobre el futuro, de cosas que se pueden hacer. Pensando en lo que viene, y en ir a conocer como están trabajando los clubes en Europa, hacer cosas que son ideas que se van tirando. Sabemos que es un camino largo, pero hablamos sobre el futuro”.

La esperanzadora frase de un jugador de Boca sobre el funcionamiento del equipo

El mundo Boca mostró una sonrisa después de un largo período donde la victoria no llegaba y la racha negativa crecía quedando en la historia oscura de la institución. Pero la victoria 3-0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza le dio una bocanada de aire que intentarán capitalizar y a partir de eso armar un camino para que esta vez la racha sea positiva.

Al parecer la victoria fue una inyección anímica para el equipo y lo ánimos no son los mismos a los vistos previo al encuentro. Marco Pellegrino, defensor central del equipo, expresó su postura en diálogo con radio Continental: "Veníamos haciendo las cosas bien pero mandan los resultados. Con Racing (empate 1-1 de local) hicimos un gran partido, el grupo estaba más unido que nunca y sabíamos que la única forma de salir adelante era teniendo un buen resultado. El domingo lo merecimos y se nos dio".

En continuación con su relato destacó el trabajo que están realizando y las mejoras que van notando puerta adentro: "Nos estamos ordenando bien tácticamente y con pelota estamos siendo más inteligentes. A veces la presión nos juega en contra y estamos más ansiosos. Nos estamos conociendo más y entendiendo mejor, sumado a la actitud que estamos teniendo nos sirve un montón".

Pelegrino Tras el mal debut de Boca, la frase de Marco Pellegrino que sorprendió a todos

Sumado a esto, el Pellegrino destacó la presencia de Leandro Paredes y Rodrigo Battaglia: "Tenés a Lea, a Rodri que son jugadores de una jerarquía enorme. Con Miguel (Russo) y su cuerpo técnico nos llevamos muy bien"

"Paredes no solo por la pelota parada, lo tenés adelante, se la das y termina resolviendo. Te mete un pase de gol y tiene una claridad distinta a todos los jugadores del fútbol argentino. Es un placer tenerlo", sumó sobre el campeón del mundo con la Selección argentina.

En su relato también hizo referencia al jugador Alan Velasco que después de casi siete meses en el Boca anotó su primer tanto: "Alan es un chico muy joven que tiene mucha presión, lo compraron muy caro y es un desahogo el gol, se entrena y trabaja muy bien, todo le va a ir llegando, muy contento por él".

Cavani enemistado con el gol

"Cavani tiene un momento complicado, difíciles, pero es una racha, son jugadores distintos que pasan por rachas así, hay que seguir trabajando, entrenando, es un profesional de otro nivel, de pocos que he visto, hay que estar con él confiando y así va a salir adelante", dijo el defensor que se ganó un lugar protagónico en el equipo.

El apoyo de los hinchas de Boca

"Lo del hincha de Boca es una locura. Desde que me tocó llegar, estaban todos en Miami siguiéndonos. En todos lados siempre hay uno con la de Boca. Te dan ganas de jugar, te motiva más toda la gente ahí alentando, es muy lindo, jugar con la de Boca en cancha de Boca es distinto, jugás con la responsabilidad de dejarle algo a la gente, nunca sentí algo igual. La Bombonera se mueve de verdad", contó para cerrar la entrevista.